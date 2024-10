El actor Alfredo Adame estuvo más tiempo en “La casa de los famosos” que en “Los 50″ de Telemundo, el más reciente “reality show” de la cadena.

De hecho, ante la situación de que estaría en esa competencia le preguntamos qué haría si tenía que seguir participando, pues no podría hacer la obra de teatro junto a Sonya Cortés, a lo que respondió que eso estaba hablado con la producción del programa. Aunque saliera rápido, la realidad es que su nombre atrae público y allí hay unos que no se sabe de dónde los sacaron.

O sea, que posiblemente ya estaba planificado que saliera a tiempo para la obra y los ensayos, y concluir en el “reality” a tiempo.

La realidad es que Puerto Rico lo ha tratado muy bien, él está feliz aquí y lo dice. Ya veremos con qué vendrán en la obra donde Sonya no hace de monjita, pero que baja todos los santos.

No quiero hablar, pero…

Contrario a su fama de gruñón, William Levy es una persona muy agradable las veces que he tenido la oportunidad de entrevistarlo.

Me queda claro que le encanta España y quería trabajar allá. Ahora que está trabajando en la Madre Patria ha visitado varios programas de entrevistas y lamentablemente el tema de su divorcio -o no divorcio, pues no se casó con la también actriz Elizabeth Gutiérrez- es el plato fuerte antes que los datos de la telenovela que estelariza. O sea, la novela pasó a segundo tema.

Todo el tiempo se ha mantenido diciendo que Elizabeth mintió respecto al incidente en su residencia en Miami, donde supuestamente él estaba con una mujer en su cuarto y ella y su su hija lo pillaron siendo infiel. En otras palabras, con las manos en la masa.

Él sigue insistiendo que todo fue mentira y que nunca hubo ni querella, ni lo arrestaron. Pero los productores de su telenovela en España no están contentos, pues ese “libreto” de lo que pasó ya lo había dicho con su anterior telenovela.

Ahora en la telenovela “Arcadia”, junto a Paula Echevarría, la ex de David Bustamante, el triunfito, y Michel Renaud, vuelve de nuevo con el cuento de lo que sucedió. Así que los productores de “Arcadia” le pidieron que hable solo de la telenovela y no de su vida privada y él lo dijo públicamente.

Ya veremos si pautan la telenovela en España y el horario. Con “Arcadia” tendrán que ponerse las baterías, pues la que está literalmente arrasando en España es “Sueños de libertad”, la cual va por el capítulo 178 y dicen que vendrían 200 más.

Son seis historias entrelazadas muy bien y se desarrolla en Toledo. Cuando uno piensa que algo se arregló se complica aún más. ¡Ah! Y superar los 301 capítulos de la telenovela turca "La novia de Estambul", estelarizada por Asli Enver y Ozcan Deniz, está difícil, pero lo harán.

Netflix sigue apostando a series y películas españolas. Han podido empatar programas de entrevistas en televisión con las producciones, lo que ayuda mucho en la promoción y casi inmediatamente las convierten en las favoritas.

Desde “Respira”, con Blanca Suárez, hasta la película de Locomia, donde finalmente se descubre que los integrantes del grupo no cantaban, solo doblaban, hasta que llegó Franesc Picas que sí cantaba. Una de las críticas a la película es que Locomía son los precursores de los reguetoneros, no cantan pero se vestían mejor y no decían palabras soeces.

