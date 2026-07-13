Joseph Fonseca sigue guisando más allá de su “Caballito de palo”. Al merenguero, la gente le sigue preguntando desde dónde pueden comprar los caballitos hasta si va a interpretar el tema en cada presentación. En los próximos días va rumbo a España y luego a Honduras. El merengue sigue gustando, aunque algunos trataron de borrarlo del mapa. Sin lugar a dudas, Karol G le dio un empuje fuerte y lo renovó.

De hecho, hace cuatro años veíamos guisando en las fiestas patronales a muchos cantantes urbanos y los músicos se quejaban diciendo que con platos de DJ y pistas, ellos no comían. Criticaban a los artistas urbanos porque usan música grabada y no músicos. ¡Ah! Pero eso ya cambió. Volvieron a guisar y si no, mire el “line up” que presentaron en la Gran Feria de Turismo Interno. Así que nos alegramos por ellos.

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Y me comentaron que el grupo Los Potros y Jandy Ventura estarán en Puerto Rico realizando varias presentaciones y para abaratar costos cantarán con una orquesta organizada en la Isla para él. Muy bien, así los músicos y artistas de aquí no se quejan. Hello, gracias.

Bueno, y hablando de presentaciones, una merenguera dominicana estaba de ataque cuando se enteró que ella no participaría en un evento bien grande en la Isla. De hecho, para acabar de presionar por lo del guiso me dicen que hasta llamó al alcalde para quejarse y éste le comentó que era un comité quien seleccionaba a los artistas. Además, que ella había cantando en dicho pueblo el pasado año y había que darle oportunidad a otros.

Me aseguran que fue alguien que le llenó la cabeza de musarañas, pero con esa actitud lo que hizo fue molestar al comité, pues el alcalde les dijo sobre la llamada. ¡Ah! Y ese es un pueblo que hace muchos partys. Con ese guille se enterró.

Llega Serbella

Una chica de raíces palestinas, nacida en República Dominicana y criada en Puerto Rico es la nueva apuesta del merengue. Se llama Serbella y su educación musical incluye estudios en la Universidad de Puerto Rico, donde participó en óperas, zarzuelas y musicales, lo que le permitió perfeccionar su voz y su técnica interpretativa. O sea, se preparó antes de salir al mudo del espectáculo en grande.

Actualmente trabaja bajo la producción musical de Freddy Méndez y ha hecho versiones de éxitos de la ponceña Ednita Nazario. En su equipo de trabajo están Josean Cruz, Moisés Sánchez y Raniero Palm, buscando éstos su consolidación como una nueva voz en el merengue. Ya veremos cómo le va con ese “dream team”, quiens son muy exitosos. Yes.

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Galán humanitario

Bueno, y ningún galán turco tiene más fama actualmente que el president salvadoreño Nayib Bukele. No podemos pasar por alto la ayuda sin precedentes que ha brindado el pueblo de El Salvador a Venezuela. Si alguien no tolera a Bukele, pues piénselo dos veces. Desde los rescatistas, los perros, hasta el hospital que montaron en La Guairá... todo es espectacular y de gran ayuda.

Ha sido el personaje político más comentado desde los terremotos y lo curioso es que nadie en Venezuela puede votar por él. Pero las bendiciones en las redes sociales son incontables. Ni el gobierno actual de Venezuela ha podido superar a la gente de El Salvador.

O sea, gracias a Dios que tenemos un político que piensa en la gente y no en los votos. Chicos vamos a aprender. Hello, gracias.