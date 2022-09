Aunque el reality “La casa de los famosos” de Telemundo concluyó, la realidad es que la actriz Ivonne Montero ganó el mismo, pero no fue como lo pintó.

Los que vieron el programa posiblemente recuerden que su deseo de ganar el mismo era utilizar el dinero para operar a su hija. Inclusive, en uno de los capítulos sugirió que ya la habían operado y no tenía el dinero. Pero, no.

La misma Ivonne, cansada de que le pregunten si usó el dinero o no, escribió que su hija está siendo evaluada y que luego se decidirá si se opera o no. Pero, ¿y no estuvo diciendo que había que operarla? Hello. ¿Cuál es la verdad?

PUBLICIDAD

Así que los detractores alegan que ella hizo un show con la situación de salud de su hija Antonella para coger pauta, que le cogieran pena y, obviamente, ganar el reality. Así que ahora los que le han tirado con todo alegan que ella es una víctima mentirosa, algunos han sugerido que devuelva el dinero. Pero no way; eso es sucio difícil. La realidad es que hasta que no presente si la nena la tienen que operar o si los médicos dicen otra caso, poca gente creerá que lo que decía de Antonella era verdad. Señores, hasta con los hijos se meten con tal de sacar o dinero o fama. Habrá que ver si Ivonne da la cara al decidir si va la operación o no. Juipiti.

La chilena de oro

La cantante chilena Myriam Hernández sigue representando a su país al ganar premios que ningún otro chileno ha obtenido. Los Latin Grammy le entregan el premio a la excelencia musical tanto por su trabajo como cantante y como compositora. El premio será entregado el 16 de noviembre en Las Vegas.

Myriam, que se presentó en Puerto Rico, acaba de comenzar una gira Mi Paraíso Tour por Estados Unidos desde octubre a noviembre, aparte de Puerto Rico. De hecho, ganadora de discos de oro y platino agradeció a la Academia por esta distinción y a su público incondicional.

La creadora de “El hombre que yo amo” y “Huele a peligro” recibirá el premio que reconoce a los intérpretes que durante su carrera han hecho contribuciones sobresalientes y de valor artístico a la música latina.

PUBLICIDAD

Así que nuevamente Myriam saca la cara por su país y con tu talento no hay nada más que decir. Solo, felicidades.

Rosalía arrasando

La cantante española Rosalía está arrasando donde quiera que se presenta, desde Colombia hasta su show más reciente en República Dominicana el pasado fin de semana.

Hacía tiempo que una cantante española entraba con tanta fuerza al mercado latino como ella. Desde Natalia Jiménez hace 20 años con el grupo La Quinta Estación, aniversario que precisamente celebró en Puerto Rico y la pasada semana en República Dominicana, no veíamos a una española con talento como ella.

Contrario a Rosalía que es super profeta en su tierra, Natalia le ha dado por seguir la línea de Rocío Durcal con rancheras y su último disco ni se diga. Ha hecho de México su primer mercado y le está funcionando muy bien.

Shaila, la hija de Rocío Durcal, pretendió seguir los pasos de su madre, pero no way. Le falta el carisma que le sobraba a su madre. Aparte de México y España, no se le ve por otros lares. Pero volviendo a Rosalía, esta fue muy astuta al grabar con Romeo Santos y allí se ganó el público dominicano. Los que manejan su carrera saben lo que están haciendo y ella ha respondido muy profesional fuera de líos, dimes y diretes.

Rosalía es una digna representante de España, joven y talentosa.