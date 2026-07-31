Hoy llega a San Sebastián la nueva Miss Universe Puerto Rico, Jennifer Barreto, a quien muchos ya dan por ganadora de la sexta corona… aunque eso no es así de fácil. Esto apenas está comenzando.

Vamos por parte. Varias personas me comentaron que cuando Jennifer llegó a la fiesta de Zuleyka la semana pasada, dos personas con las cuales andaba la abacoraron. Jóvenes, ella no está allí pendiente de si le van a asaltar o no. Ella tiene que llegar, ser bien simpática, darle la mano y su mejor sonrisa a todo el mundo, aunque tenga dolor de muelas.

Hello.

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Ella se quedó en la fiesta, la gente la miraba y se maravillaba con lo imponente y bella que es, pero eso es todo. Jennifer, hay que ser ligerita en sonrisas, en amabilidad y ser divina, eso para ti no será difícil. Y olvídate de si te enredas con los idiomas. En Miss Universo tú hablarás más inglés que español, independientemente de que sea en Puerto Rico el certamen.

Seguimos, creo que aunque Jennifer tiene que agradecerle su apoyo y ayuda a las dos personas que estaban con ella en la fiesta, hay que abrir el círculo y exponerse. No siempre deben estar velándola y evitando que la gente se le acerque. Vigilen la forma de actuar y verán que lo que digo es cierto. Dejen que disfrute su reinado para que después no se arrepienta.

Total, medio mundo quiere que Fátima Bosch, la actual Miss Universo, acabe de entregar la corona, pues como sabemos, lo mal quitao no luce.

Lo advertí...

Madison Anderson pudo haber traído la sexta corona de Miss Universe. Lo tenía todo, pero lo que ganó... no lució.

Cuando Madison comenzó su noviazgo con el mexicano Pepe Gámez dije que tuviera cuidado, las informaciones que tenía sobre él no eran “peaches and cream”. Su ex hasta lo acusó públicamente de quedarse dizque con joyas que le había regalado. Eso nunca se probó y quedó en nada. Sonaba como a chica “envidiosa”.

Pero ya sabemos que en el amor nadie manda y, lo más importante, nadie escarmienta por cabeza ajena.

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Cuando la vi en la casa de la familia de él, luego en hoteles tipo intercambio, etc., no me gustó para nada. Pero, such is life. Y aunque ella lo haya amado y era el hombre de su vida, hay cosas que desde la estación espacial se ven mejor.

Lo poco que Pepe trabajó estando con ella no fue lo que se esperaba y ni fu ni fa. Hay demasiados galanes mexicanos.

Algunos le recomendaron que con el dinero que había ganado en el “reality” se comprara un apartamento, pero creo que eso no se concretó.

Madison perdió un tiempo precioso para desarrollar su carrera después de haber ganado el programa, perdió tiempo de su vida y ojalá que de verdad lo haya pasado bien con él. Pronto llegará otro que te sepa valorar más. He dicho. Yes.

La era de los “influencers”

En “La casa de los famosos México”, aparte del actor Ernesto Laguardia, que se ha presentado en obras de teatro en Puerto Rico, y el cantante Yahir, realmente los demás son casi desconocidos para esta comarca.

Cada día aparecen más influencers o gente que escribe en las redes que juran y perjuran que son más importantes que actores o cantantes.

Y señores, no sé, pero casi semanalmente vemos la muerte de un influencer con situaciones raras; que se mató en una motora, que la mataron en su negocio, uno que se cayó de un balcón o que se acostó y murió de un infarto... Casi todos son bien jóvenes, pero es como si fuera una maldición en los influencers. Las muertes van desde Australia hasta Europa pasando por el Pacífico también. Ummm

¿Ser influencer es una maldición?