No puedo dejar pasar el momento para expresarle mi más sentido pésame a la familia Ferré Rangel por el fallecimiento de su patriarca, don Antonio Luis Ferré. Desde mi contratación para la primera edición de Primera Hora hasta cuando fui honrada por los Centros Sor Isolina Ferré con el galardón que lleva el nombre de su creadora, don Antonio Luis sacó de su tiempo para estar en la ceremonia en Ponce. Tuve la oportunidad de hablar con él, agradecerle todas sus deferencias con mi familia y conmigo, y eso son cosas que uno nunca olvida.

Conocía a don Antonio Luis de niña, cuando junto a su esposa Luisita, q.e.p.d., se mudaron a la urbanización Buena Vista en Ponce frente a casa de mi tía y allí nacieron los gemelos. El resto de la relación de mi familia con él siempre fue de respeto y mucho cariño. Sé que ahora estará con su amada esposa Luisita.

PUBLICIDAD

Sus hijos, y por experiencia lo sé, nunca olvidarán sus enseñanzas, su labor en pro de un país y lo mucho que aportó a Puerto Rico. No hay que nombrar a una persona patriota para saber cuando estás frente a uno y él lo fue. Tuve el privilegio de conocerlo, quererlo y respetarlo por su visión y gran aportación a nuestro país. Que en paz descanse, don Antonio Luis.

Sammy, tu hora llegó

La decisión del Tribunal de Boston con respecto al pleito entre Charlie Aponte y El Gran Combo de que reciba el dinero por las grabaciones que hizo con la orquesta es un iceberg del que apenas hemos visto la punta.

Uno que podría ganar con esto se llama Sammy Marrero, quien grabó los mayores éxitos de Raphy Levitt y La Selecta. Por decisión de un tribunal ahora ni puede beneficiarse de esas canciones. El tema “Payaso” jamás será igual sin él y por decisiones de la familia de Raphy quisieron borrar la vida del cantante y la orquesta. Pero ahora tiene la oportunidad de pedir el dinero que no recibió y tuvo que gastar para tratar de poder cantar las canciones que sin él no son nada.

Así que Sammy, llegó tu hora: pide lo que te corresponde que bastante has sufrido y los que nunca cantaron han ganado dinero por tu talento. ¡Juípiti!

Ricky en San José

Ricky Martin se presentará en Costa Rica la última semana de agosto con su concierto sinfónico y la promoción tiene letreros gigantes en muchos lugares importantes de San José.

PUBLICIDAD

El divo llevará a Costa Rica el concierto que tanto gustó en Puerto Rico y con el cual se reivindicó ante su fanaticada. Así que nada, Ricky volverá a deleitar a su fanaticada y no dudemos que sus seguidores de diversos países llenen el lugar del concierto, pues las reseñas del concierto fueron muy favorecedoras al cantante y estuvo superbién. Ya veremos qué sucederá en San José a fines de agosto.

Cantando en Panamá

Luego de bajarlos del avión que los conduciría a San José en Costa Rica para participar en una competencia, el Coro de la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini, galardonados en Italia el año pasado, montaron un bembé en la terminal de la línea aérea Copa mientras esperaban que el tiempo mejorará en la capital de Panamá y pudieran abrir el aeropuerto.

Estudiantes con panderos en mano y haciendo el “line dancing”, los chicos y chicas respaldados por sus maestros se quedaron con el show alegrando a los que estábamos de ataque por las cuatro horas de espera. Pero a mal tiempo buena cara y la música de la plena puertorriqueña puso a bailar a muchos que en su vida habían escuchado ese ritmo. Muy bien por los chicos y chicas que nos alegraron el momento.

Este fin de semana participarán en el Festival Internacional de Coros por la Paz, el cual tendrá como sede a San José. Suerte al coro que nos ha representado dignamente en Europa y ahora en Costa Rica.

Huracán Latinoamericano

No quería escribir sobre ella, pero Maripily no tiene idea del impacto que causó en miles de latinos su participación en “La casa de los famosos”. Lo primero que me preguntó un taxista en San José fue si yo conocía o sabía de Maripily. ¿En serio? No lo podía creer.

PUBLICIDAD

Después de confirmarle que la conocía le mostré las fotos de su cumpleaños. Comenzó a decir que su esposa se había visto identificada con su batalla contra Lupillo por lo machista y grosero. ¡Anda! No mencionó que Pili también hacía de las suyas y en ocasiones fue fuerte… bien fuerte. Pero su admiración también fue en el sentido de que con tantos mexicanos que participaron fue ella quien ganó.

¡Ah! Para completar me dijo que no le gustó la llegada de Patricia Corcino y en su barrio la encontraron ficticia y con poca empatía hacia su compatriota. ¡Hello!