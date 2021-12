El caso de Raphy Pina ocupó no tan solo los noticiarios de Puerto Rico, Miami. República Dominicana y Colombia sino fue tema de conversación en algunos de los programas de entretenimiento en México.

Desde joven era como la sombra de su padre, Rafael Pina (q.e.p,d). El orgullo que demostraba su padre por todo lo que había conseguido, manejando varios de los artistas más famosos de República Dominicana, la heredó él. Su forma de caminar, su cabeza siempre en alto y hasta la forma de mover las manos nos recuerda a su papá. Su padre luchó mucho para conseguir lo que quería para sus hijos con el género del merengue.

Aunque se moleste, siempre he dicho que Raphy no tiene la humildad de su papá. Quizás por el tipo de música que promueve y el fronte que hay que hacer en ese negocio donde es un túmbate la pajita y te saco del medio. En el reguetón, contrario a otros géneros, vemos los llamados juntes, pero a largo plazo sabemos que muchos de ellos lo hacen obligados por el contrato que tienen con la disquera. Ese contrato, en ocasiones, es como una cárcel que tienes que hacer lo que dicen ellos, te botan o te congelan. O tienes que participar en el concierto de un colega, aunque no te paguen.

A lo largo de su corta carrera, Raphy ha tenido discrepancias con algunos de sus artistas y nadie es monedita de oro. Pero uno de los primeros en tener discrepancias fue Tony Dize. Este lo acusó de querer sacarlo del medio artístico y, claro, el contrato que firma Pina con sus artistas es muy específico. Todo esto es para evitar que después que lo lleves a la fama se vaya con otro productor y tú no cobres un centavo después de la inversión. No way.

Pero en el caso de Tony, no lo han podido conseguir. Precisamente, el pasado fin de semana se presentó junto al salsero Jerry Rivera en República Dominicana.

Volviendo a Raphy, ahora habla mucho de Dios, muy bien, somos muchos los que vemos que eso es ahora. Cuando alguien escribía o decía algo de él, o le tumbaban un negocio, era implacable con esa persona. No importa todos los consejos que le dé el licenciado Edwin Prado, él posiblemente sigue en su mentalidad de que la gente le quiere hacer daño y no es así. Él lo sabe.

Fue muy solidario cuando ayudó a cientos de personas en su hielera de Caguas o en la caravanas de ayuda. Hasta dando gasolina a gente que no podía pagar y eso no lo podemos pasar por alto. Mucha gente se lo agradece. Pero tiene que bajar su orgullo, comenzar a hacer las paces con los que ha tenido discrepancias o los que ha dejado en el camino.

Si vamos a ser humildes, pues que se vea, de lo contrario será difícil un cambio de sentencia en la apelación y que sea un guerrero como dijo. Pero guerreando por su familia y por el bien siempre. Después de esto… no espero ni comunicados, ni llamadas de su gente. Solo que de verdad Dios le dé la fortaleza y tranquilidad a él y su familia. Aunque quizás no lo crean, hay esperanza más allá de casas, autos caros, prendas y botes, eso son meras distracciones. Hay que ver la lección aprendida de todo esto. Que busque el propósito de todo esto y lo encontrará. Hello, gracias.

El que sabe… sabe

El año que casi termina ha sido uno de los mejores para los trabajadores de la televisión boricua. La llegada con bombos y platillos de Tele Once sirvió para darle empleo a muchos que de otra forma no tendrían oportunidad, por la falta de plazas vacantes. Pero “Las Noticias”, arrancando con varios de los periodistas con mucha credibilidad como Celimar Adames o Nuria Sebazco y Deborah Martorell, son piezas claves para que el público lo vea. Todas robadas de otros canales. La llegada de Ricardo Curras dejando atrás el frío de Nueva York, fue otro acierto, aunque como siempre le digo, la gente quiere verlo un poco más alegre y es un gran compañero.

Lo que llega a Tele Once será la famosa unidad investigativa liderada por Mardelis Jusino, quien estuvo muchos años en Wapa. Esta culminó su carrera de leyes y ahora será algo así como Sherlock Holmes, con el apoyo de Melissa Correa, experta en casos federales. Así que vamos a ver. Si lo que quieren es competir con Normando en Wapa o hacer investigaciones más fuertes que el niño símbolo de Utuado, será interesante un tú a tú. Ya veremos.

Pero Telemundo no se queda atrás. La batalla por el rating los lleva a buscar alternativas muy acertadas. Por ejemplo, dejar a un reportero en un caso como el de Raphy Pina en el Tribunal Federal es bueno. Conoce mejor lo que está pasando y, obviamente, dará información acumulada a lo largo del juicio. El error que cometen algunos de los productores de noticias es cambiar los reporteros en la misma historia y la repetición hace que el televidente cambie de canal. José Esteves hizo un resumen muy completo del caso y el que no sabía un pepino sobre el mismo, se enteró. Hay ocasiones que algunos reporteros omiten información por falta de tiempo, y dejan datos importantes como cuantas armas tenía y dónde estaban guardadas. Juípiti.