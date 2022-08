La salida de Gredmarie Colón de Lo sé todo (Wapa TV) es una pérdida para el programa. Me consta que no querían que se fuera, pero había varios detrás de ella. Es carismática, simpática, bonita y la gente la quiere.

Según mi fuente, tenía que renunciar para poder escuchar ofertas de otros canales. O sea, que tenía que hacer eso, aunque se arriesgaba a quedarse sin nada, pero dudo que pase. Sí, dije otros canales. Una de esas ofertas vendrá de TeleOnce donde antes participó en Nuestra Belleza Latina, certamen que la catapultó.

Me consta que en la cadena la quieren mucho y en momentos determinados le ofrecieron mudarse a Miami para que trabajara con ellos. Gred tomó la decisión de quedarse en Puerto Rico, pues su madre Margarita es muy importante en su vida; es su sostén y quien la ayuda con la nena.

Así que en ese momento prefirió dejar pasar esa oportunidad, pero ahora con dos canales llamándola no creo que se vaya con el menor postor. Mira bien las letras pequeñas… Hello, gracias.

Gred, es tu momento de cobrar bien por tu trabajo y hacer otras cosas que tú puedes. Pa’ lante, voy a ti y me parece que te quedarás por Guaynabo. Hello, gracias.

Suma y resta

La situación de Josué Carrión “Mr. Cash” no es fácil. Me comentaron que están sumando, restando y viendo si todo lo que se ofreció cuando firmó el contrato se dio; o si, por el contrario, cobró como si estuviera full en el programa, mientras no estaba al aire, y viendo si así cobró de más. Señores, no es lo mismo estar en el aire y todo lo que eso conlleva a estar en mahones y camiseta en la “preproducción” del programa.

Josué tiene mucha suerte y carisma, pero en ocasiones, por eso mismo, por saber que la gente le perdona las cosas, se esmanda. En innumerables ocasiones no llegaba a Mega TV para el programa donde trabajó y era Diane Ferrer quien tenía que animar por él y a veces de la manga, pues no aparecía el libreto. Eso lo viví, no me lo contaron. O el comenzar un concurso y a mitad de camino cambiaban las cosas.

En otro canal tuvo varios de esos problemas, así que no es la primera ni la última que llegue a un programa y no concluya su contrato. Me dicen que el jefe máximo de TeleOnce, a la hora de sumar y restar, su maquinita es muy buena y los números grandes. Señores, eso demuestra una sana administración y creo que alguien vio más allá de una bóveda o de premios. Ya veremos como acaba.

Regresan las asesinas

Hace varios años el director Pedro Torres, ex de Lucía Méndez, desarrolló una serie de televisión llamada “Mujeres asesinas”. Esta serie presenta casos de la vida real donde las féminas, en su mayoría maltratadas o víctimas de agresiones, tomaban la justicia en sus manos. La serie duró tres temporadas y entre las protagonistas estaban Angelic Boyer, Leticia Calderón, Lucía Méndez y Giselle Blondet, entre otras. Para la nueva temporada de “Mujeres asesinas” ya están contratadas Sara Maldonado, Catherine Siachoque y Yaritzia Aparicio. Se espera que a principios del 2023 se presente la misma, que dio mucho de qué hablar en sus temporadas anteriores. Las historias son inéditas y la producción es muy buena.