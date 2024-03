Gredmarie Colón ha tenido un cambio en su vida en el que la estamos viendo no en líos con reguetoneros ni problemas con nadie, sino con mensajes y palabras sinceras sobre una transformación. Claro, como ya no crea chismes, posiblemente para algunos el que esté practicando la fe cristiana no es importante, pero para ella sí.

Conozco muy bien a Gredmarie. Sé que es una chica de valores que, como todos, ha tenido problemas, pero no le hace daño a nadie. Al contrario, durante más de ocho meses nos veíamos a diario y sé lo tranquila, lo hacendosa y lo familiar que es. Eso lo viví, no me lo contaron. Para ella, su familia era lo primero. Doña Margarita siempre ha sido una madre muy pendiente de ella, igual que su hermano, y estaban con ella casi a diario.

La acompañé en momentos bien, bien tristes, y en momentos muy alegres. Viví el proceso de divorcio y vi cómo ella se creció ante la adversidad. Pero tambien vi la forma en que Alexis, del dúo Alexis y Fido, la trató al momento de la separación.

Gred es lo que llamamos una nena buena que como a muchos jóvenes le encantaba ir a Miami a pasarla bien y compartir con las amistades que hizo en Nuestra Belleza Latina. En uno de esos viajes conoció al padre de su bella niña. Creo que fui de las primeras en saber de su embarazo y sé que nunca pensó en abortar, eso no estuvo en su mente. Ante el país y en pleno programa de televisión dijo que sería una madre soltera y desde el primer momento le dio amor a la criatura que llevaba en su vientre. Tuvo la nena, que es bella y simpática, y desde que nació ha sido la razón de su vida y ahora la sigue canalizando en su fe.

Hay quien dice que ella de verdad es boba y no aprovecha su tiempo, y es todo lo contrario: ahora es que de verdad lo aprovecha.

Señores, hablé con ella y les digo que ahora es que creo que de verdad sabe lo que está haciendo. Como dice el refrán: Roma no se hizo en un día. Todas las discotecas, las fiestas en yates... eso ha quedado atrás después de sentirse vacía y encontrar al Señor.

Si la gente no lo entiende... pues bueno, no lo tienen que entender. Solo ella, que es quien está en ese proceso de cambio es quien lo tiene que entender y la felicito, pues igual de valiente que fue cuando decidió olvidarse del mundo y el qué dirán para tener su nena ahora lo es más. En sus momentos difíciles buscó del Señor y él le respondió. Pa’ lante Gred. Voy a ti.

¡No, no, no!

No es justo que de la nada lleguen Patricia Corcino y Geraldine Bazán a ser parte de “La casa de los famosos”.

Los que llevan semanas y semanas no merecen que los que han estado afuera vengan ahora para ganar los $200,000.

¿Que está pasando con Telemundo y la casa productora Endemol? Se dieron cuenta que Maripily -sí, Maripily- es quien se lleva el voto de los boricuas y de medio mundo. Entraron tantos mexicanos que creían que iban arrasar y lo que han hecho es dividir el voto.

La prueba es que Lupillo prefirió usar el poder para seguir con vida la pasada semana y no meterse en líos.

O sea, que con esa prueba nos damos cuenta que Rivera, con todo y su fama y la de su familia, no tiene tantos votos como el Huracán Boricua.

Patricia Corcino estuvo en Nuestra Belleza Latina y la gente de Puerto Rico no la apoyó; no quedó ni entre las primeras tres. Eso que dice de que no va a pelear con Maripily lo pongo en duda, pues ella era quien más discutía con Catherine Castro en NBL. ¿O ya no se acuerda?

Que no venga a hacerse la hermanita de la caridad, que allí no hay un convento. Y prepárense para la ropa que lleva, me dicen que con media yarda de tela se hizo un traje. O sea, que le ganará en escotes a la Pili.

Pero no hay problema, Patricia ha cogido a “Lo sé todo” como una puerta giratoria: ella entra por un lado y sale por otro.

Si Endemol y Telemundo siguen manipulando y sacan a Pili, pues prepárense que este pueblo no perdona las injusticias y Patricia nunca ha sido la más querida del país. Esto comienza y ninguna de las dos tiene problemas con sus ojos como Amanda Serrano… por lo que la pelea -apúntenlo- no será cancelada. Hello, gracias.