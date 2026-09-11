Rosalía, la artista española que se presentó en la Isla el jueves de la semana pasada en el Coliseo José Miguel Agrelot, demostró su poco interés por esta Isla o podríamos decir “ya tengo el dinero, ya canté, ahora me puedo ir; ya no tengo novio boricua”… Pregunto, ¿ella es grosera o tímida?

Sucede que como en otras ocasiones y con otros artistas, el Coliseo de Puerto Rico le entregó un afiche de “Sold Out” por las ventas de su concierto. Al momento de querer entregarle el afiche y, obviamente, tomar una foto, ella dijo que no saldría del camerino, que no no saldría para tomarse fotos y que se iba.

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Varios se quedaron vestidos y alborotados, y los que venían con ella desde España no encontraban dónde meterse. Finalmente la tomó gente de su equipo. Qué bello es todo.

Muere el director TV y Novelas

Jesús Chucho Gallegos, el director de TV y Novelas, la revista mexicana que reseñó durante tantos años la vida de los artistas y el mundo del espectáculo, falleció. Gallegos fue además el creador de los premios TV y Novelas para premiar a lo mejor de las telenovelas que presentaban Televisa y TV Azteca.

Conocí a Chucho en mis años de estudiante de la UNAM, me lo presentó Lucía Méndez, que era su gran amiga. Cuando decidió abrir la revista en Puerto Rico fue Soraya Sánchez, la actual productora y creadora de “Objetivo Fama” a quien seleccionó como editora para este mercado.

Hoy, al recordarlo en su partida, Soraya Sanches nos dijo: “Chucho fue para mí mucho más que un mentor, fue maestro y amigo. Aprendí tanto de él, especialmente a entender el contenido, a atreverme y a confiar en unas buenas ideas. Nunca olvidaré que mi primera portada de TV y Novelas fue Nydia Caro presentando su primer perfume. No tenía nada que ver con novelas, pero Chucho me dio la libertad de intentarlo. Esa edición fue un éxito y para mí se convirtió en una de esas primeras grandes lecciones que marcan una Carrera: hay que atreverse a romper las reglas cuando crees en una idea. Con los años nuestra relación trascendió el trabajo. Cada vez que venía a Puerto Rico, muchas veces me sorprendía llegando a visitarme. Chucho fue de esos maestros de los que enseñan de verdad, confían, abren puertas y sin darse cuenta dejan parte de ellos en todo lo que uno hace después. Lo voy a recordar siempre con muchísimo cariño y gratitud”.

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Y otra que no olvida a Chucho es la actriz Verónica Casto. Fue con la telenovela “Los ricos también lloran” que surgió el primer ejemplar de la revista en México. Y Salma Hayek, quien fue su gran amiga, asegura que para conseguir su “green card”, o sea, la tarjeta para entrar a Estados Unidos, fue Chucho quien le buscó los recortes de prensa y artículos para confirmar que ella era actriz y le dieran el permiso de entrada.

Chucho fue un gran ser humano que muy bien lo podías ver jugando tenis con Luis Miguel o hablando de los líos de éste. Supo manejar muy bien la amistad de los artistas con sus exclusivas y tuvo un don de gentes muy poco conocido en el mundo del espectáculo.

Que en paz descanses amigo.

Una edición sin “¡Soberbios!”

Bueno, y hablando de “Objetivo Fama”, mucha gente me ha preguntado qué pasó con los gritos de “¡Soberbio!" y con el Lcdo. Roberto Sueiro. Mis fuentes indican que estaban buscando renovar y por ello hubo cambios en los jurados. Hello, gracias.

El Playmaker es uno de los nuevos jueces y en su primer día... ni fu ni fa. Hay que ver qué sucede y si la gente lo acepta.