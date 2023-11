Los cambios en Miss Universe han puesto a muchos a preguntarse si valen la pena y si la gente estará pendiente de los mismos: desde dos señoras casadas con hijos, participantes trans y hasta chicas que fueron a pasarla bien o las llamadas “carreristas” de certámenes (hay varias de ésas) y tiene ventaja sobre las que nunca han participado. Umm...

Me llama la atención la exclusión de la chica representante de China, Qi Jia, pues si es por llegar tarde al certamen, entonces Oxana Fedorova, Miss Rusia, no hubiese podido participar en Puerto Rico. Ella llegó precisamente el día que Donald Trump hizo la cena para los jurados, o sea, que faltaban pocos días y ella se perdió la mitad de los ensayos.

PUBLICIDAD

Pero todavía recordamos cuando dijo a la prensa que la rusa estaba bella. Y ganó... coronada por Denise Quiñones en el Coliseo Roberto Clemente.

Sin embargo, sobre que la chica de China haya llegado tarde y no pueda participar habría que ver las reglas. Si fue porque perdió una conexión de avión, entonces sí podría participar, pues fue una situación ajena a ella, aunque ya le dijeron “no way”. Llegó dos semanas tarde y no participará. Rusia sí, China no... Hello.

La chica de Chile, Celeste Viel, es la hija de Felipe Viel, uno de los animadores más divinos con los cuales he trabajado. Felipe animó junto a Charityn Goyco el programa Escándalo para Telefutura. Siempre fue un caballero superdivino y sus comentarios sobre situaciones del mundo del espectáculo eran muy comedidos. No es el tipo de persona que hace más fuego de la leña.

La chica que representa a El Salvador, Isabella García Manzo, podría emular a Denise Quiñones ganando en su país. Por lo que hemos visto, el presidente Nayib Bukele, está encantado con la promoción y publicidad que ha generado el certamen en su país.

Si Isabella gana Miss Universe, entonces Magaly Febles aumentará su cotización por mucho como entrenadora y habría que llamarla la “zarina de la belleza”, pues el “zar” es Osmel Souza. Este no desaprovecha cada oportunidad que tiene para promocionar sus redes y hasta en camisetas aparece el site. El nene sabe.

A la prensa la están tratando como reyes. Curiosamente, el gobierno les dejó la villa olímpica en la universidad para que los periodistas se hospedan gratis. Los que están molestos son los profesores que pensaban que podrían utilizar las facilidades, pero tendrán que esperar.

PUBLICIDAD

Que yo recuerde es la primera vez que el país sede paga el hospedaje a la prensa. En los certámenes de Miss Universe donde estuve, siempre era el medio que te enviaba el que pagaba hospedaje y comidas. En este caso ha sido el gobierno y Bukele los tiene en el bolsillo, o sea, lo que buscaba de promocionar su país lo ha conseguido con creces.

Si la gente espera que Miss Puerto Rico gane porque supuestamente el país pudiera ser la sede el próximo año, sepa que la última información que tengo es que el Lcdo. Carlos Mercado, director ejecutivo de la Compañía de Turismo, me confirmó que sí tuvo conversaciones para ver la posibilidad de que Puerto Rico fuera la sede el próximo año, pero no se llegó a nada. Me imagino que ahora que la Organización de Miss Universe está en quiebra hay que pensarlo varias veces. Hello, gracias.

No a fumar

Y hablando de animadores ojo, ojo! Un conocido animador está causando molestias a sus compañeros, pues me cuentan que tan pronto sale del segmento que le toca arranca a fumarse un cigarrillo y aquí en Puerto Rico el fumar cigarrillos ha bajado y por lo que me dicen casi es una chimenea ambulante. Una pena, pues es un gran animador y muy buena gente, pero el fumar lo mata ante sus compañeros de programa. Nene, el cigarrillo no solo te afecta a ti, sino a los que están cerca de ti a la hora de fumar. Apágalo.

Hay mudanza

Se busca casa o apartamento para un animador que acaba de llegar a Puerto Rico. Dicen que como su contrato es muy bueno, pues preferirá vivir tranquilamente aquí con su familia y no en su sitio de quita y pon. Así que si alguien tiene una casa o apartamento digno de un rey, llame a TeleOnce. Wepa!