“La casa de los famosos” está súper “in” y hacía mucho tiempo que Telemundo Estados Unidos no le comía los dulces a Univisión. Curiosamente, la mayoría de los participantes son mexicanos.

Cuando los anunciaron algunos esperaban peruanos como Laura Bozzo o venezolanos como Gaby Spanic. Pero nada, hicieron un vente tú de artistas que hasta ahora les ha salido muy bien. Laura y Gaby tiene experiencia en realities.

En esta ocasión ha sido la modalidad de que me voy porque me hace falta mi familia. Eso les ha quedado bien. Muchos se han identificado con esa aseveración y también ayuda con el rating. Por esos cambios y el que votaron es que vienen cambios que esperamos no dañen el programa .

Pero hay gente que no soportaba a Maripily, pues ella no es monedita de oro. La han visto batallando contra el bullying, defendiendo a Puerto Rico y hablando bien de su país. Eso le ha gustado mucho a gente para la que, como digo, ella no era santo de su devoción. Ah y el que cocine bien, aunque a algunos no les guste, también le ha dado buena imagen. Pero debe dejar un poquito las malas palabras, eso es feo. Lo de que fuera con la mente puesta en trabajar, cocinar, ayudar, olvidarse de novios y matrimonios también le ha ayudado.

Como me había dicho días antes de entrar, ella estaba en negociaciones para la venta de sus mahones, ropa de ejercicios y tenis en México. Después de su participación no dudo que eso lo tenga cuadrado ya. A largo plazo ganaría más que el premio de $200,000.

¿Quién dijo bruta? Tiene una mentalidad de empresaria y de mercadearlo todo digno de un doctorado.

Miss Mundo en…

Cuando en plena pandemia se iba a celebrar el certamen de Miss Mundo en Puerto Rico se armó el ple ple entre la ex Miss Mundo Stephanie del Valle, la dueña del certamen, Julia Morley; y el abogado Marcos Rigau. Devolvieron el dinero a Turismo y la Sra. Morley dijo que Puerto Rico era divino, por lo que no dudaba en poder regresar al año siguiente... que si por ella fuera volvía el próximo año y hacia el certamen aquí. Ujum.

Regresó tan cerca del Caribe, que este año el concurso es en India, donde este certamen es el número uno y fíjense… bien cerca de Puerto Rico. Ajá.

Los sinsabores que dejó el certamen no ayudó a la Isla, pero sí ayudó a India a conseguir la sede. Unos ganan y otros pierden. En esa ocasión Puerto Rico se quedó con el deseo de hacer un gran espectáculo. Ya veremos las bellezas de India, que si no hubiesen pedido tanto dinero por los derechos serían las Puerto Rico. Hello, gracias.

A todo vapor los Premios Urbanos

Me encontré con la productora Soraya Sánchez, quien sigue trabajando para la premiación de los Premios Tu Música Urbano el 20 de junio. Veremos a los mejores artistas del pasado año y no dude que Karol G tenga que llegar con un carrito de compras para llevarse sus premios. Si alguien se ha destacado durante el 2023 es la colombiana.

Ahhh, que inviten a RBD y los dejen entrar por favor… ¡“Sálvame del olvido!