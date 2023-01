La despedida de Ashley Ann Cariño, Miss Universe Puerto Rico 2022, fue una repetición de muchas despedidas de reinas de belleza, no solo rumbo a Miss Universe, sino también de Miss Mundo, Miss International y valga usted a saber cuántos certamen hay.

Así que nuevamente brillaron la bomba, pleneros, la bandera y, por supuesto, la frase de todas: “traeré la corona”. El día que salgan con batuteras y una banda escolar, o con música de todos los tiempos de grandes compositores boricuas, le dará un infarto.

Pero a quienes les dio infarto fue a los que todavía no entienden el traje típico. Hablé con King Arthur, a quien conozco desde que este trabajaba en “Flashazo Vip”. Es un chico serio, no le gusta andar de jangueo y su familia y trabajo son primero. No es una noticia nueva el decir que su mamá le ayuda en muchas de sus creaciones, sus trajes espaciales, los cuales cambia a cada rato para no aburrir, y tiene un pegue en la juventud que ya quisieran muchos.

Pues King me comentó que casi no tuvo tiempo para crear el traje ya que apenas con dos semanas, llevándolo apurado y amaneciéndose fue que pudo crear el traje que muchos encontraron de mal gusto, y los más avant lo encontraron divino. No he escuchado términos medios.

Pero posiblemente la creatividad y las recomendaciones de King para el traje típico fueron cambiadas por alguien del equipo de Miss Universe de Wapa, quien aparentemente lo que hizo fue crear dolores de cabeza y, según me dijo, “hay tiempo para mejorar, pero si no me dejan lo que han criticado se quedará igual”.

Durante los pasados días trabajó nuevamente. Especialmente su preocupación eran las imágenes que se proyectarán en la parte de la espalda de Ashley Ann, pues no todo el mundo conoce a Mónica Puig o a cualquiera cuyos visuales aparecen.

Por otro lado, con el traje de King salimos de las flores, de las bombillas y hasta de las sirenas.

No sé el por qué del pleplé que faltando una semana para Ashley irse había gente pidiendo que lo cambiaran, pues dañaba nuestra imagen. Total, los pocos segundos desde que dicen que es Miss Puerto Rico hasta que la reina camina en la pasarela es mínimo. O si solo escogen el vestido ganador en la competencia de traje típico y ese es el único que sale. ¿Usted se imagina después que han pelado a King Arthur? Nada, nada que ahora King es más famoso y diseñador, para bien o para mal. Hello, gracias.

Frases repetitivas

Cuántas veces ha escuchado: “Este es el hombre de mi vida. Me casaré con él, me comprende, me entiende y me cuida. Por fin apareció alguien que me quiera por quien soy, no por mi fama o dinero. Soy una freak de los ejercicios y en el gym he conocido muchos que me han ayudado”.

Creo que casi todos sabemos quien dice eso… Maripily Rivera.

Ese es el tema de mucha gente en las tiendas. Es algo así como hate love. En las tiendas que fui la gente me preguntaba qué le pasa. ¿Por qué tantos cambios? ¿Es buscando pauta o qué? ¿Es para vender sus productos o qué?

Dinero no necesita, pues su ropa le deja bastante y los gastos con Joe Joe mínimos o ninguno; él tiene su vida hecha. Quizás es lo que llaman “el síndrome de las portadas”; se acostumbró tanto que si no sale en un mes se aprieta el botón del pánico en su campamento. Como dice Daniel Habif: “Cuando dices la verdad, se enojan, ese no es tu amigo… es un porrista”. Y porristas Maripily tiene muchos. ¿O no?