El exabrupto del periodista Rubén Sánchez el pasado viernes en WKAQ 580 AM contra el Lcdo. Leo Aldrich no es una conducta nueva para los que le conocemos.

Sabemos que tras esa imagen de querer ayudar cuando se te va la luz o el agua, etc., hay una persona que, como diríamos, no tiene filtro si se molesta o si le llevan la contraria en algo que cree, y hasta puede llegar a ofender. En ese momento su piel es finita. Eso lo sabemos los que hemos trabajado con él, aunque se controla bastante. Y, ojo, nunca he tenido problemas con él.

El año pasado vimos cómo botó a un candidato político de su estudio y a otra persona que él no quería entrevistar. Hubo gritos, molestias y la persona abandonó el estudio. Con todo y esa actitud no pasó nada.

Pero en esta ocasión, debido a una situación de alguien que fue bien, bien cercano a él y un caso en el Tribunal que posiblemente tendrá repercusión en todo el país, la cosa es distinta. En ese caso trabaja Leo Aldrich. Rubén dejó que la emoción nublara su razón. Su inteligencia emocional falló malamente.

No creo que WKAQ 580 le haga nada. Anteriormente todo fue barrido debajo de la alfombra y no creo que ahora sea distinto, a pesar de que el Lcdo. Aldrich no ha confirmado si hará algo.

Así que ya veremos en qué para este caso, pues si nos dejamos llevar por las redes y los comentarios, mínimo lo suspenden. Pero no creo que Héctor Martínez, gerente general de WKAQ Radio, tome esa decisión sabiendo que hay varias empresas que respaldan a Rubén sin importar lo que haga o diga. Y esas cuentas son jugosas para la empresa. O sea, que si los anunciantes dicen que lo dejen o se llevan sus pautas... ya usted sabe. En esa línea conozco por lo menos a cinco empresas, con buenos presupuestos de anuncios que pautan en el programa.

Me imagino que ahora dejará de preguntar, “¿usted cree que yo le creo?”. Si nos dejamos llevar por las redes hay muchos que ya no le creerán. Hello, gracias.

Noche de talentos

El evento juvenil de talento más grande de Puerto Rico celebra 10 años el próximo fin de semana, con más de 750 artistas en escena.

La Noche de Talentos que comenzó hace 10 años en Mayagüez llega este próximo domingo al Coca Cola Music Hall desde las 4:00 de la tarde.

Imitaciones de Karol G, Becky G, Wisin y Yandel, Lady Gaga y Beyonce, entre otros, junto a los bailarines de estos shows, así como la escenografías harán una tarde bien reñida. Los participantes llevan semanas trabajando sus propuestas. Respecto al área de canto, la semifinal se celebró en Mayagüez y ya hay siete finalistas que competirán este domingo.

La ganadora del pasado año, Tanaisha Santiago, estrena su sencillo en la presentación, que fue uno de los premios que recibió el año pasado al grabar su disco. Los participantes van desde los siete años hasta los 30 y hay más de $15,000 en premios.

El productor general del evento, Hedrick Cruz, me confirmó que este año el evento se presentará por Telemundo en el mes de octubre, bajo la producción ejecutiva para televisión de Jorge Jomar.

Lo que una vez fue un sueño cuando los Crazy Kids ganaron el evento de talento en Guaynabo bajo la tutela de Elizabeth García, ahora es una realidad. Allí iremos a ver los talentosos de este país, los que hacen la patria trabajando y luchando por sus sueños.

¡Yes!