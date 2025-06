Varios artistas que participaron en “La casa de los famosos” estarán modelando en San Juan Moda, cuyas actividades comienzan la próxima semana. Después de 30 desfiles y 12 años de este evento, la realidad es que la mayoría de los modelos de Puerto Rico y algunos del exterior ya han participado en la pasarela más famosa de la Isla. Esto se deben a la creatividad del zar de la moda, Carlos Bermudez, que hasta en la pandemia no se detuvo. De hecho, anunció que una de las actividades más esperadas es el desfile de las modelos que en los años 90 y 2000 acaparaban las miradas en el Caribe Hilton con los martes de moda. Hello, gracias.

Y su reality show de moda regresa por Telemundo. Trece diseñadores noveles crearán sus piezas frente al público. O sea, sus creaciones en un reality que promete ser divertido y lo mejor de todo es que servirá de lanzamiento importante para los ganadores. Habrá de todo, hasta moda urbana.

De hecho, el diseñador Gustavo Arango explicó que el ganador tendrá la oportunidad de convertirse prácticamente en su sucesor en varios años más pues será su mentor. Inclusive, podrá vender sus creaciones en su tienda del Mall of San Juan. Tremenda oportunidad.

Pero hay más, los mejores diseñadores viajarán a México, donde entre septiembre y octubre presentarán sus colecciones y tendrán la oportunidad de enseñar y vender las mismas.

Diseñadores de Italia, España, República Dominicana, Colombia, Nueva York y Miami, incluyendo a los venezolanos, participaran en la Cumbre de la Moda, que promete ser un evento bien importante. Es la primera vez que se realiza. De esta cumbre saldrán nuevas creaciones y nuevos estilos, lo que convertirá a Puerto Rico en la capital de la moda del Caribe. Hello, gracias.

¿Venden canal?

Dicen los que saben que vendieron un canal de televisión ubicado en Guaynabo y que pronto los jefes deberán salir de allí y mudarse. Se alega que un grupo religioso compró el canal, pero no por el precio que pedían originalmente, sino por menos.

En las facilidades del canal hay otras empresas y me dijeron que estaban buscando oficinas en el Distrito de Convenciones pues allí sería fácil mudarse y seguir con sus otras empresas. Ya veremos, pero hasta ahora no sabemos qué pasará con los programas o las personalidades del canal. Sobre todo con varios ejecutivos.

De hecho después de escuchar esto entendí por qué una de las personalidades más importantes del canal me dijo hace cinco meses que estaba buscando para dónde irse. Creo que terminará con un canal en YouTube, no lo dude. Qué pena todo esto. Hay que orar.

Más música latina

Los programadores de algunas radioemisoras de Puerto Rico como que han seguido la tendencia de las emisoras de Nueva York y Miami, que se dedican a tocar música latina.

Una de esas empresas prácticamente ha desaparecido el reguetón de su lista y en su lugar escuchamos música de Juan Luis Guerra, Jerry Rivera, Elvis Crespo, Mora, Maluma y, obviamente, Karol G con su merengue. Lo que no entiendo es quién es el programador fanático de Franco de Vita que todavía tocan sus canciones tanto como si estuviera pegao y hace años que no graba ni “Mama me ama”.

Un ejecutivo de radio me dijo que cuatro emisoras han cambiado, el público se cansó de lo mismo. Eso pasa cada cierto tiempo con los ritmos. Mira lo que hizo Emilio Estefan con el nuevo disco de Gloria, “Raíces”, que es completamente latino, y está sonando bien en todos lados y la gente lo está respaldando.

Emilio siempre ha tenido el oído en tierra, él sabe, ya verás. Con este cambio ganan los músicos que podrán volver a guisar.

Pero quien parece que ha visto fotos de Iris Chacón es Karol G. La ropa que usaba Iris como vedette incluía maracas amarradas a su cintura y un tocado de cabeza tipo Copacabana. Además, la escenografía de palmas. Umm. Iris no solo influenció a Jennifer López, sino que ahora también a Karol G y sigue vigente. Nada, nada, por eso es la vedette del mundo. ¡Juípiti!