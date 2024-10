Nuestro más sentido pésame a Ita, Dana, Michelle y Cristie, así como a toda la familia del querido Eddie Miró, quien por mucho tiempo fue llamado el Mister Universe de la animación, ya que tanto Marisol Malaret (q.e.p.d.), así como Deborah Carthy, las dos primeras Miss Universo boricuas, trabajaron con él en la animación de “Noche de Gala” y los programas estelares de Telemundo.

Eddie siempre fue un caballero en todo el sentido de la palabra. Marisol hablaba maravillas de él y lo mucho que le ayudó en sus primeros meses como animadora.

Que en paz descanse. Ahora habrá quien anuncie en el cielo a los que llegan con mucho respeto y con característica de alargar las vocales para darle más énfasis.

PUBLICIDAD

Hasta luego.

Inspira paz y tranquilidad

Yara Lasanta ha estado explicando la situación del huracán Milton y los tornados desde Los Ángeles, donde trabaja para Univisión.

Sin alarmar, como algunos de los que hacen el segmento del tiempo, que parecen que van en motora o corriendo, Yara inspira confianza. Sin alarmar, pero explicando inclusive cómo se forman los tornados, por qué son peligrosos y hasta donde resguardarse, Yara deja a uno con la sensación de tranquilidad y conocimiento.

En ningún momento, mientras hablaba y veía en el video lo que sucedía, Yara no se puso ni a embromar y mucho menos a alarmar a la gente. Es muy profesional y es de las pocas misses que nunca tuvo “guille” ni escándalos.

Hello, gracias.

Adaptado a la Isla

En la conferencia de prensa de la obra “La novia de papi”, estelarizada por Sonya Cortés y el actor Alfredo Adame, éste reconoció que la gente en Puerto Rico lo ha acogido superbién. Desde que lo saludan en la calle, le gritan y le piden fotos... Nos dijo que hasta aplaude al llegar al País cuando aterriza el avión. Una costumbre que se le pegó de los boricuas.

“Dentro de ‘La casa de los famosos’ y cuando salí decidí apoyar a Maripily. Me dijeron que supuestamente Lupillo tenía $40,000 para dar a la gente que votara por él. Mi apoyo a ella fue con conciencia y así lo sentía. Esa decisión me trajo problemas, pero fue lo que yo creía y apoyaba. No me deje llevar por impulsos sino por lo que vi, que tenía que apoyar a quien se sacrificaba por lo que quería. Jamás lo hice pensando en venir a hacer obras en Puerto Rico, eso ni estaba en planes. Pero estoy feliz como me han acogido todos aquí, muy feliz”, aseguró.

PUBLICIDAD

Sobre los problemas con su ex esposa, cuando se dio el proceso de divorcio, aseguró que algunas personas de la prensa tomaron bandos, pero que él con su carrera y trayectoria demostró que seguía siendo uno de los actores más queridos y respetados, y que las cosas que dijeron no eran ciertas.

“Dejé a un lado cualquier situación que no me ayudara a seguir con mi trabajo. He trabajado con los presidentes de Televisa, Emilio Azcarraga Milmo, y con Emilio Azcarraga Jean”, indicó.

Inclusive, mencionó una lista de primeras actrices con las cuales ha trabajado sin problemas.

Sobre el elenco de “La novia de papi” alabó el trabajo de los tres actores jóvenes que harán de sus hijos, Mónica Pastrana, JC Martínez y Ricardo André, indicando que este tipo de actor joven con experiencia en teatro no lo hay en México. Indicó que para ser un actor de teatro hay que dejar la suela del zapato en las tablas. Y comentó que el haber participado en 20 capítulos de una telenovela no te cualifica como actor.

Adame ya trabajó con JC Martínez en la obra de Maripily y sabe lo que da como gran actor. Elogió el libreto de Andre y el trabajo actoral de los tres jóvenes.

La acogida del público al proyecto ha sido muy buena y ya van a llenar la segunda función el fin de semana previo a las elecciones. Mire, olvídese de caravanas y mejor váyase a reír.

Llega a Puerto Rico

La cantante española Rozalen llegó a Puerto Rico como parte de su gira por América, que la llevará a 10 países y 57 conciertos antes de fin de año. Con dos nominaciones a los Latin Grammy, esta cantante nos deja pensando cada vez que escuchamos uno de sus temas, algunos de los cuales hasta se utilizan para “sanar el alma”.

O sea, ella no canta por cantar. Con letras que nos ponen a pensar y fusiones de ritmos pop y rock, Rozalén es refrescante en un mundo que cada día tiene canciones casi idénticas y con ritmos repetitivos y líricas diferentes. Vale la pena escucharla y, sobre todo, interiorizar sus letras, que dicen mucho y nos ponen a pensar. Mientras, dele un abrazo a quien quiera y escuche la canción “Abrazo” de Rozalen, que bastante falta nos hace en momentos en que muchos andan cada cual por su lado. ¡Vale la pena!