El fallecimiento de Sonia López nos cogió de sorpresa. Sabía que llevaba días enferma y que la habían operado, pero jamás pensé que nos dejaría tan pronto.

Su hija Deddie Romero y yo llevamos 15 años trabajando juntas en radio. He visto cómo se desvivía y velaba por su madre. Hasta el último momento estuvo junto a ella y fue una gran hija. Esa es la satisfacción que le queda.

Sonia tenía muchas historias y trabajar con hombres en su orquesta no era fácil. Fe una emprendedora desde el día uno. Deddie me contó que ella siempre estaba pendiente de la disciplina de los músicos y mire que muchos no son fáciles.

“Un día sacó a cinco músicos de la orquesta antes de comenzar un show. Le pregunto, ¿mami qué vamos a hacer? Necesitamos los músicos para el show. Me miró y dijo: No. Vamos a tocar con los que tenemos; esos cinco no. Así era ella”, me contó Deddie.

Para recordar su legado, el alcalde Ramón Luis Rivera, hijo anunció que la orquesta de Sonia López se presentará en las fiestas patronales de Bayamón como homenaje a su talento y por los años que nos deleitó con su música. Muy bien.

La semilla de Sonia López fue bien sembrada. Lo vemos con Deddie y en su nieta Didi, que precisamente está triunfando en Broadway.

Que en paz descanse.

Caperucita y el lobo

Dicen que uno no debe escribir con coraje o pensando en hacerle mal a alguien. Una de las que lleva esta teoría es la cantante Lissette, quien cada vez que alguien escribía un crítica de sus espectáculos y a ella no le gustaba, le escribía una carta a ese periodista diciéndole lo que ella pensaba. Ah, pero nunca enviaba la carta. Eso sí, se sacaba de su mente lo que quería decirle.

No sé si eso está pasando con Patricia Corcino. Nunca ha tenido ni el carisma, la popularidad ni la fanaticada de Maripily, pero ¿se prestó para ir a dividir los votos boricuas y tirarle a una boricua más fuerte que a gente de otras nacionalidades? Y con cara divina de …aquí paz y en el cielo gloria”. Siempre se ha dicho que los boricuas somos nuestros peores enemigos, si no cree, mire cómo esta lo de las primarias.

Patricia Corcino nunca ha sido tan popular, ni tan querida u odiada por el público boricua como Maripilly. Hasta que ella llegó a la casa veíamos cómo cada vez que alguno de los participantes decían algo mal de Puerto Rico o algo despectivo de los boricuas, la Pily salía de frente a defender a la Isla y su gente. Y, claro, lo sigue haciendo.

Eso no lo he visto en Patricia y creo que a menos que alguien le chotee que lo haga no lo veremos. Será como el coquí que canta, aunque quizás su coquí esté ronco. Juípiti.

Así que pensar en que ella pueda quedarse y Maripily irse… ummm. Hasta Dalex su ex le vota en contra.

Ah, además, ya usted sabe que el favoritismo hacia la española Cristina Porta parece real porque quieren que gane. Como que de la noche a la mañana es la que más votos obtiene. ¿En serio? Ella sigue los patrones de Madison. Endemol, la casa productora, fue creada en Amsterdam, pero tiene nexos económicos en la televisión de España y México. Se comenta en radio pasillo que en la lista final estarían Lupillo y Cristina.

Si Patricia Corcino se queda y Mari sale, posiblemente el rating en la Isla no será el mismo, porque una cosa es caperucita y otra es el lobo feroz. Ahora, piense usted quién es Caperucita, la que lleva cosillas a su abuelita enferma, muy buena niña; y piense quién es el lobo feroz, el que se comió la comida de la canasta de Caperucita y dejó la canasta tirada.

¿O será que se puede ser lobo feroz y Caperucita a la misma vez? Bueno, ya veremos qué pasa hoy. Hello, gracias.