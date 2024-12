Aunque algunas personas se han consternado tras el rumor de que Milly Quezada se retiraba y dejaba los escenarios, creo que eso no será por ahora. La realidad es que posiblemente está en uno de los mejores momentos de sus presentaciones, por lo menos en estas semanas.

Milly se presentó en Miami el viernes con lleno total, el sábado en República Dominicana y, por lo que sabemos, el próximo fin de semana estará en Puerto Rico. O sea, que el público solicitando su show es lo que quizás no le permita decir adiós a las tarimas, por lo menos por ahora. ¡Sigue Milly!

La cantante hace un gran show y su voz es impecable. Así que no debemos preocuparnos, pues por lo que vemos habrá Milly para rato.

A son de Plenéalo

El comienzo de la celebración de los 30 años de fundación de Plenéalo el viernes fue un éxito. Los chicos que llevaron la plena de la costa a la montaña siguen guisando muchísimo. Distintos artistas, como Ismael Flores, el líder de Algarete; Gerardo Rivas y Gustavo Laureano, de La Secta, entre otros, participaron en el arranque de la celebración. Mucho público disfrutó de la actividad celebrada en Caguas.

Iván Rivera, líder de Plenéalo, nos dijo que la celebración seguía el sábado en Naranjito y el 1ro de enero de 2025 en Aibonito, donde cierran prácticamente las calles del pueblo y medio mundo va a bailar y cantar con ellos. Así que el arranque de la celebración realmente fue suave viendo todo lo que les falta.

Desaire a Silvia Pînal

La gran actriz fallecida la pasada semana fue una persona de mucho éxito en la televisión y cine, pero lamentablemente no podemos decir lo mismo de su vida familiar, donde los problemas entre Alejandra, Frida Sofía, Rocío, Luis Enrique y el resto de la familia llenaban portadas de revistas. Sufrió problemas legales, problemas emocionales y, obviamente, el uso de sustancias de su hija, lo cual relató en un libro. Peo su brillo opacaba los problemas.

El éxito y gran popularidad que presentaba en la televisión y el cine no lo tuvo ni tan siquiera al momento de su muerte. Frida Sofía, que ha vivido de problemas, del apellido de su madre y padre, de escándalos y no buenas relaciones con el resto de la familia, no asistió al homenaje que le hicieron a Silvia en el Palacio de las Bellas Artes en México. Increíble.

Hasta en ese momento de dolor para su familia le falló. Con la excusa de que no consiguió avión de Miami a México despacho su ausencia. Posiblemente no sabe que en ocasiones como esas las líneas aéreas le dan prioridad a los pasajeros. Pero... such is life.

Silvia fue una talentosa y gran dama que mereció el homenaje. Ella no tan solo aportó al mundo del espectáculo defendiendo a los artistas como sindicalista a favor de sus derechos, sino también por su gran trabajo actoral. Que en paz descanse.

Arranca Tus éxitos FM

Puerto Rico contará con Tus éxitos FM, la plataforma de la música latina bajo la dirección de José Nelson Díaz, quien durante muchos años fuera el programador de SalSoul FM y actualmente es la voz oficial de Wapa TV. El arranque de este concepto ayudará a la difusión de nuestros artistas.

Según me comentó, la idea es proveer música solo éxitos, de diversos géneros.

“La programación será moderna y diversa. Tendremos desde los Top 40, éxitos de música tropical, música regional mexicano y urbana. La idea es usar esa plataforma para que el público la disfrute y sirva de referencia a las nuevas generaciones que quizás nunca han escuchado esas canciones. Será variada, actualmente Tus éxitos alcanza una población de 10 millones de oyentes, así como interacción en You tube, X, Instagram y Facebook. Además tendremos el podcast ‘De tú a tú con José Nelson’ “, me comentó.

Nada, nada, que todo lo que sea para difundir a nuestros artistas y grandes artistas será bienvenido.