Dicen los que saben que el certamen de Miss Mundo, que ahora se celebrará el 16 de marzo en el Coliseo José Miguel Agrelot, está lleno de hermetismo y nadie quiere o está autorizado para hablar. Solo hay que seguir las reglas de los comunicados que ellos envían.

Inmediatamente se canceló el certamen en diciembre, por las personas del equipo que habían contraído COVID, se armó un corre y corre en el hotel sede y, aparentemente, el protocolo que siguieron no ayudó mucho. Un amigo que estuvo en la gala del Hotel San Juan se contagió con COVID y me dijo que en la mesa que él estaba, donde había chicas de Europa, estas no tenían la mascarilla todo el tiempo. Del tiro, si hubiesen hecho el certamen esa semana, mi amigo perdía sus boletos para la final.

Nadie pensaba que en las altas esferas del certamen el COVID haría estragos. Pocos días después que la mayoría de las chicas se había ido, todavía no aparecían los que trajeron el certamen a la Isla y nadie le daba la cara a gente del gobierno que había puesto muchos millones para que esto se diera.

Inclusive, me consta que Primera Hora trató de conseguir declaraciones sobre qué pasaría con la suspensión, cuántas chicas quedaban, etc, y todo era un hermetismo ¨inglés¨ increíble.

Los organizadores ingleses cogieron la juyilanga y seguimos en las mismas. No se ha dicho si Turismo o el DMO tiene que pagar más para cubrir los gastos de 40 chicas que vendrán y, obviamente, todo el equipo de producción. Así que por ahora no han dicho ni pio, y eso es malo, mientras más comunicación… mejor.

Sé que Stephanie del Valle tenía mucha ilusión con hacer el certamen en Puerto Rico, pero también tiene que tener mucha responsabilidad con dar información a los medios, que por lo que vemos serán señales de humo para descifrar qué pasará en marzo.

La situación fue difícil para ellos pero deben ser claros en sus expresiones, digo, si es que van a decir algo pues hasta ahora están más herméticos y ni tan siquiera podemos decir que han dicho “coqui”.

El gobierno anunció muchos millones para este certamen que no se dio. Hello, gracias.

Anuel AA se molestó

Cuando Anuel AA tuvo el romance con Karol G , dijimos que la colombiana lo había endulzado. Estaba más centrado en su carrera y la de ella. Él mismo reconoció en una entrevista pública que el papá de Karol, Guillermo Giraldo a quien llaman Papa G, lo había ayudado mucho con sus consejos.

Pero se dejaron y, nuevamente, le sale un poquito lo de ¨gruñón¨. Por lo menos eso fue lo que demostró cuando no pudo controlar su molestia cuando le preguntaron por la colombiana, ahora que tiene una novia dominicana.

O sea, como dijimos hace algunas semanas, los cantantes urbanos boricuas las prefieren internacionales, Pues bien, Yailin es la nueva novia de Anuel.

Cuando se regó como pólvora que Karol lo había dejado por una infidelidad, el cantante boricua lo desmintió. Lo que no he escuchado es si Karol le devolvió la sortija de compromiso a Anuel.

La relación de esta pareja duró más de tres de años y siempre se veían bastante compenetrados. Pero como dice el refrán, nadie sabe que hay en la olla solo el que la menea.

Los seguidores de Karol han sido terribles con los comentarios en contra de la dominicana Yailin, de 21 años, que se hizo una cirugía estética recientemente.

Desde imitadora hasta que él no olvidará a Karol mientras ella se quiera parecer a la colombia, en fin el bullying en contra de Yailin es más fuerte que sus canciones. Hello, gracias.