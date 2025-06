Mientras en República Dominicana arrestan al dueño de la discoteca Jet Set, Antonio Espaillat y a su hermana Maribel por homicidio involuntario por la tragedia causada por el colapso de su techo, la situación de los herederos del cantante Rubby Pérez, quien murió en el fatídico evento, se está tornando caliente.

Resulta que hay varias personas, especialmente productores musicales, que quieren sacarle partido -o debo decir dinero- al fallecimiento de Rubby. Ahora vienen los famosos homenajes con cantantes cuyo registro vocal ni se acerca al del merenguero. Pero, todo sea por sacar dinero. Wepa.

Recibimos un comunicado donde dice claramente que los hijos de Rubby, Zulinka y Miguel no avalan presentación alguna de tributo a su padre en Puerto Rico.

PUBLICIDAD

El comunicado indica que: “Toda contratación y presentación se hará a través de XXXXX (incluyendo el nombre de la empresa), la cual será de manera exclusiva. Ningún tributo que utilice el nombre de Rubby Pérez está autorizado”.

O sea, solo ellos serán los autorizados y punto. En otras palabras: están alertando al que se tire primero. Catapún.

Bueno, pero quien hizo la ley hizo la trampa y he visto anuncios que dicen “tributo a la voz más alta del merengue” y también “tributo al más que canta del merengue”. O sea, que la gente va a saber como quiera para quién es el tributo.

Solo falta que los hijos de Rubby hagan como los herederos de Raphy Leavitt, que fueron al Tribunal Federal en San Juan para que no se pudieran cantar las canciones del fallecido maestro. Ganaron el caso, pero la gente poco a poco se ha olvidado de Raphy y su talento, que aunque podía perdurar se ha ido quedando en el olvido. ¡Ah! Y la culpa es huérfana. Such is life.

¿Y Hacienda?

Atención Hacienda. Me comentó un promotor musical que algunos artistas extranjeros que están presentándose en Puerto Rico no están pagando sus impuestos.

¿Que qué? Sucede que el promotor hace el contrato con el manejador del artista y todo lo ponen a nombre del contratante. El artista no aparece firmando nada y el promotor solo paga el 6% en algunos casos, pero no el veintipico, como se supone que es para los que no residen en Puerto Rico. O sea, le dan la vuelta al contrato para no cumplir y ganar más.

PUBLICIDAD

Hay un merenguero que viene mucho a Puerto Rico cobra $50,000 y guisa mucho en fiestas de municipios, pero el dinero es neto para él. El promotor paga el 6% y ya, cuando debe ser 20. Eso está pasando con muchos artistas y Hacienda no hace nada.

O sea, que por lo que se dice, el Municipio, que paga al promotor, tendrá que enseñar lo que paga en Hacienda por ese show. Esto sería para evitar que le roben a Hacienda, o mejor dicho, al pueblo de Puerto Rico que deja de recibir el dinero. Si no hacen algo seguirá el guisito por debajo de la mesa.

Bien merecido, Ángelo

El Senado de Puerto Rico reconocerá hoy lunes la trayectoria del productor artístico Ángelo Medina en un homenaje que promete estar lleno de sorpresas por la lista de artistas que han dicho que estarán presentes.

Ángelo manejó la carrera de artistas locales como Ricky Martin, Ednita Nazario, Manny Manuel, y a nivel internacional a Emmanuel y José José, solo por mencionar algunos. Así que hoy el aguadillano recibirá un reconocimiento muy merecido. Además, su trabajo en el Baloncesto Superior de Puerto Rico le dio otra dimensión a los torneos con más mercadeo y publicidad.

La pasada semana, Shalimar Rivera fue galardonada por el Senado como animadora destacada del país. De hecho, como adelantamos, Shalimar estará trabajando con Telemundo en “Objetivo fama”.

Precisamente, Jimena Gállego llega hoy a Puerto Rico y anunciaran que será una de las animadoras de la competencia de canto. La mexicana, que algunos quieren y otros no por su participación en “La casa de los famosos”, vendrá a la Isla todas las semanas para participar de las galas de “Objetivo fama”.

Y se dice que aprovecharán su estadía en la Isla para que modele en San Juan Moda. Hello, gracias.