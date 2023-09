El concierto de Ricky Martin superó las expectativas de muchos, sobre todo porque después de haber hecho un concierto el sábado en la noche, el domingo tenía su voz impecable.

Wao. Eso dice mucho de su condición física y lo mucho que cuida su voz.

Ya hemos visto lo que pasa en los conciertos de Marc Anthony, que en Puerto Rico ha tenido que posponerlos por estar ronco y el cantante Luis Miguel ni se diga.

Así que fue muy bueno el concierto de Ricky, donde el público fue su coro de principio a fin.

De hecho, esa noche salió rumbo a Miami, según me dijo Joselo Vega, su mano derecha. Los nenes, que estaban en el concierto, se ven grandes, pero ellos se quedarían en la Isla.

En el concierto estaba Rafael Lenín López con su media naranja Prisilla Vigoreaux y no pararon de bailar. Me dijo que está muy contento con su movida de canal y que ha sido bien recibido. Dicen los que saben que tiene más dinero y menos responsabilidades. Yes!

¿Dejó al marido?

Parece que una animadora de Wapa dejó a su marido o por lo menos ya no se ve en las redes con éste. Y no es Diane Ferrer. Aparentemente, el “agua que toman” en el canal está contaminado con el germen del... zape pa’ allá.

Hace varias semanas coincidí con ellos en un cumpleaños y cada uno en lo suyo. Pero en las últimas semanas se han incrementado los rumores de que cada cual por su lado.

Niños… niños

Parece que las actrices venezolanas tienen en común problemas con sus ex por sus hijos. En el caso de Marjorie de Souza sabemos el pleplé que ha armado y continúa armando contra Julián Gil, a quien no le deja ni ver a su hijo Mateo. Desde líos y empujones a la llegada a los Tribunales en México hasta grabar las visitas para ver cómo se relacionaba con su cría.

Y como a Julián se le encanta, pues sigue batallando. Mientras puede le saca partido a lo buen padre que es y lo divino que se lleva con sus hijos mayores. Pero ahora que regresa a trabajar en telenovelas en Televisa veremos nuevos capítulos de esta telenovela.

“El extraño retorno de Julián Gil a México”... ujum.

Pero ahora es otra venezolana , Gabriela Spanic, quien tiene un lío con su ex, Ademar Nahum. En diciembre pasado, Gabriela había acusado a su ex de agredirla físicamente y hasta terminó en el hospital con un golpe en la cabeza. Ahora se dice que el exmarido la chantajea para quitarle la nena.

O sea, que esto de las venezolanas pelear por los hijos y si dejan o no a sus exesposos verlos como que se pega. Pero Gabriela teme por su vida y la de su hija. Esta lo ha dicho públicamente, o sea, sin pelos en la lengua, y acusa a su ex de ser el responsable si algo le pasa.

Después de Gaby triunfar en Europa con los concursos de baile, su trabajo en la actuación como que no ha estado muy prólifero aparte del teatro.

Otro que regresa

Hablando de actores, Fernando Colunga regresó a Televisa, donde estelarizará una telenovela. Cuando se fue a Telemundo, David Cepeda junto a José Ron y Sebastián Rulli sacaron la cara en las telenovelas.

Ahora Fernando regresa y lo primero que pide es que Cepeda no esté en la telenovela. Hello. Un actor que fue muy fiel a Televisa ahora lo sacan -o mejor dicho- Colunga dice que no trabajará en El maleficio si el otro está.

Ya veremos. Fernando es muy difícil con la prensa y no le importa dejar a la gente plantada, como cuando vino a promocionar una obra de teatro. El pobre Julio Núñez no encontraba ni qué hacer para que no fuera tan grosero con los medios. No tan solo no contestaba las preguntas, sino que agarró a la actriz Blanca Soto por un brazo y se la llevó. Pero ahora es el nene lindo otra vez y no dude que Blanca se vaya a Televisa. Such is life.