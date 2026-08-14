Jackie Guerrido estuvo en Puerto Rico de “pisa y corre”. Vino por una asignación del programa “Primer Impacto” en el cual trabaja y aprovechó para ver amistades con un “Hola, ¿qué tal?” y “adiós, nos vemos”. Aparte de la asignación secreta, también pudo sacar tiempo para ver la memorabilia de Celia Cruz que está en exhibición en la boutique de Gustavo Arango en The Mall of San Juan. Allí compartió con Gustavo y aprovechó para entrevistarlo. Muy bien.

Si usted no ha tenido la oportunidad de ver la ropa y accesorios de la “Reina del Azúca”, pues aproveche antes de que culmine la misma.

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Junto a Jackie estuvo su compañera de programa Veronique Abreu Tañón, quien como mencionamos regresó de una asignación en Venezuela y ahora no descarta ir a Colombia.

Jackie Guerrido, ciertamente, es una de las periodistas de Puerto Rico que más ha durado en la televisión hispana de Estados Unidos. Claro, ella ha sido muy responsable y siempre que Univision la necesitó, como en California, allí estuvo ella. Como ahora en Miami, donde le pueden sacar el jugo, pues allí hay más artistas latinos que en California. Yes.

En los pasados días, en Univision han sacado a gente de producción y me dicen que entre ellos hay tres boricuas.

Lo que pasa es que la televisión cambia y se da de todo, desde pedirle a la gente que se pongan bótox o ellas hacerlo por su cuenta para mantenerse vigentes. Eso está cuesta arriba. Los otros días comentamos lo que le pasó a la mexicana Galilea Montijo.

Quizás por ahorrarse un dinerito algunas de las figuras públicas como que van a cualquier médico o a alguien que les dé un intercambio. No quieren pagar y luego tienen que arreglar lo dañado gastando más. Y ahí es que arde Troya.

Se divorció y siguió

Bueno y una que ha dado un giro a su vida es Jessica Santiago, que ha visitado diversos países llevando su sabiduría. Jessica dejó todo lo que tenía que ver con el mundo del espectáculo y está como recurso en diversos seminarios y dando conferencias en Paraguay, Puerto Rico, Estados Unidos y México. Los temas que abarca son liderazgo, gestión humana y ayuda a las mujeres.

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Es un tremendo ser humano y cuando estuvo casada con uno de los cantantes urbanos más importantes de Puerto Rico siempre mantuvo su caché en todo lo que hacía... ¡ah! y mantuvo buenas relaciones con la prensa. Se divorció, siguió estudiando y ahora ve el fruto de su esfuerzo como conferenciante internacional. Creo que le cae bien la frase de “Pa lante, que atrás no hay na”. Yes.

Viene su disco

Dionicio Matos, el ganador de “Objetivo Fama”, ha hecho de Puerto Rico su hogar después de la situación en Venezuela. La gente aquí lo quiere mucho y él es muy amable y simpático. El lanzamiento de su disco será dentro de una semana en Bayamón.

El cantante estuvo junto a Maripily apoyándola en el lanzamiento del café de la llamada “Huracán Boricua”. El café sabe rico y yo soy bien cafetera. Hello, gracias.

Madre solo hay una

Y Pily sigue con el deseo de convertirse en madre… Sigo diciendo que está cuesta arriba y ella sale con una lista de divas del cine que se han convertido en madres después de los 40. Ella alega que ahora no tiene la misma situación que tuvo cuando estaba embarazada de Joe Joe, que fue cuando lamentablemente falleció su mamá y ella estaba enferma. No sé, pero creo que la gente la quiere ver con sus locuras, sus productos, etc.

¡Ahhhh! A menos que piense en vender productos de bebé y una línea de ropa, pues a ella le encanta diseñar. Esa es buena idea: Pañales Pili, con adornos y para niñas con piedras semipreciosas. Yo de ella no dudo nada. Hello, gracias.