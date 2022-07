La salida del olímpico Tommy Ramos de “Guerreros” trajo a Jaime Mayol al programa de juegos, fuerza y entretenimiento. Tommy es muy buena persona y a veces, para estas cosas, hay que tener malicia. Él es muy caballeroso como buen olímpico que es. No está para ponerse a pelear en el programa y eso es una de las cosas que exigen. Si lo comparan con José Figueroa, éste es más terrible e inquisidor, Tommy no. Pero ya llegará otra oportunidad. También pienso que la gente lo asociaba mucho con Telemundo, canal donde estuvo en realities.

Por cierto, Jaime se ve muy distinto. Como que le hicieron algo en la cara o es que ha tomado los consejos de Bryan Villarini. Umm de verdad se ve distinto.

Jaime ha sido el caballo de batalla del canal 4 desde que llegó. No empece al resbalón en Miss Universe, la realidad es que si quiere puede hacer más cosas. Claro que lleva un tiempo en su zona de confort. Y no me lo imagino dando grandes batallas. Pero de verdad algo tiene raro, y no es el recorte. Nene, ¿qué te hicieron?

Se ha hablado de que Jorge Gelpí Pagán estaría en el programa, pero pienso que este debe quedarse en noticias donde tiene muchas posibilidades de crecer y hay más estabilidad que en programas de juegos. Todos sabemos que en este tipo de programa hoy estás y mañana el rating no ayudó, y chas… pa’ fuera el programa ...y tú también. Así que debe pensarlo muy bien. Dudo que dejen a Jaime. Hello, gracias

Me dijeron que Diane Ferrer, la animadora de “Guerreros”, estará en un programa de radio. Se dice que sería con una de las emisoras de mucho rating. Varias de las arpías que no creyeron en su talento estarán verdes del coraje. Lo que tiene Diane que otras no tienen es disciplina, carisma. Con ella no va eso de conseguir un novio nuevo cada mes. En el caso de ella está felizmente casada. Juipiti

Fuerte rumor… viene Isabel Pantoja

Dicen que no son rumores sino conversaciones oficiales para la contratación de Isabel Pantoja y su espectáculo en Puerto Rico en noviembre de este año. La diva española tiene una gira que incluirá varios países en América. La prensa de su país dice que ahora no habrá problema de autorizar su presentación por estos lares, ya que no tiene nada pendiente del famoso caso Malaya que, lamentablemente, la llevó a la cárcel.

Ojalá y la presentación no sea un día en semana, pues su compatriota Alejandro Sanz, aunque fueron más de 7,000 personas a verlo, no es lo mismo un jueves que un fin de semana.

En el caso de Isabel, tiene un público muy exquisito, por lo que hemos visto las veces que viene a la Isla, así que para llenar el lugar donde se presente hay que recomendar al productor que sea fin de semana. Aunque su fiel fanaticada iáa con tal de ver a la otra reina de España, como la llamaban. Unos van por ver sus trajes y otros por sus canciones en las que llora y es bien emotiva.

La realidad es que con todo el lío legal siempre estuvo en las noticias previo al COVID. Espero poder confirmar en los próximos días la fecha exacta de Isabel en Puerto Rico. Esperemos que la Justicia de su país no requiera su presencia.

Pero quien está chavá es Shakira, no tan solo tuvo que pagar más de 14 millones de euros, sino que la han citado al tribunal. Sus abogados ahora quieren arreglar su caso de evasión de impuestos sin que tenga que ir a la corte. Como sabemos, se quiere mudar a Miami. Ya veremos si por la custodia de los nenes también se arma otro lío.