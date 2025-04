El cantante Jandy Ventura está muy triste y apenado con la tragedia de la discoteca Jet Set en República Dominicana. Aunque se encuentra en Boston y no pudo ir al sepelio de Rubby ayer, la amistad de su padre Johnny Ventura y el con el cantante fallecido marcó sus vidas en el medio artístico.

En entrevista exclusiva con Primera Hora, Jandy manifestó su dolor: “Todos y toda República Dominicana estamos muy tristes por la tragedia que esto significa y por la gran cantidad de personas que fallecieron cuando estaban disfrutando de la música y la alegría”.

“Tenía muy buenas relaciones con Rubby y él estaba nuevamente arrancando para luchar por mayor difusión del merengue. Fue un icono en ese género y siempre lo recordaremos como una de las mejores voces del merengue y como gran persona que era. No tengo palabras para consolar a su familia, fanaticada y amigos, solo que ya él, como buen cristiano, anda en los pasos de Nuestro Señor. Ciertamente es una gran, gran pérdida... él y todos los que fallecieron en la discoteca. Que en paz descanse y mucha fortaleza para toda su familia”, concluyó Jandy, quien compartió con Pérez y su familia en la celebración del quinceañero de una de sus hijas días antes de la tragedia.

De hecho, nos llamó la atención el video de cuando Rubby Pérez iba entrando a la discoteca y estaba cantando el éxito de Milly Quezada “Esta noche amanecemos... amanecemos parrandeando”. Wao.

“Reality” a la vista

El “reality show” animado por Julián Gil se acabó de grabar esta semana. Me dicen que uno de los chicos que participó en “Guerreros” (Wapa TV) , cuyo nombre comienza con una vocal, ha sido uno de los mejores y que no dudemos que pudiera ganar.

Ah, pero aunque regresen a su país de origen, los participantes no pueden decir ni pío. Una de las sanciones es que pierden el dinero de la paga si hablan, si dicen algo del show o dan entrevistas. La esposa de Julián estuvo con él en el “reality”, algo así como que el ojo del amo engorda el caballo y Julián es muy terriblito. Hay que velarlo.

Así que, aunque el “reality” arranque en las próximas semanas como se dice, la realidad es que nadie puede decir nada, pues perderían el dinero que le deben por sus participación y habrán trabajado para el inglés. Hello, gracias.

“Juego de voces”

Yuri ha conseguido lo que muchos pensaban que sería difícil: que Rodrigo Espinoza, su esposo, se recortara el cabello. Como buen rockero, tener el cabello largo es símbolo de status. Pero Rodrigo ahora es pastor y como que pasó por la barbería. De hecho, se ve más joven y su presentación en “Juego de voces” (Univision) fue muy acertada. Participó el pasado domingo cantando divino y nuevamente expresó su amor por Yuri.

Nada, nada. Que ese flechazo entre el chileno y la mexicana ha dado frutos y actualmente Rodrigo es pastor en una iglesia ubicada en el Distrito Federal.

Mientras, no entiendo por qué los productores del programa se empeñan en empatar a Lucerito Mijares con el que esté de concursante. En esta ocasión es Yahir; anteriormente fue Lalo Capetillo (que de hecho pega más con ella y hasta grabaron un sencillo).

Ella tiene suficiente talento para no tener que brillar con la luz de nadie, incluyendo sus padres Mijares y Lucero.

Y a Mijares que le busquen un stylist, pues cada día se pone peor a la hora de vestir. Si intenta imitar a un payaso lo está consiguiendo. Que se dedique a cantar, que lo hace súper y deje las payasadas para otro.

Mientras, Lucerito sigue brillando y hasta le ganó un mano a mano a Yuri interpretando “El triste”, uno de los grandes éxitos de José José. Pero como las votaciones las hacen con el público presente en el programa y mayormente son jóvenes, me parece que de arrancada el público se inclinaría por Lucerito, aunque ella tiene tremendo vozarrón. Pero hasta ahora eso es lo que hemos visto.

Y mientras en Puerto Rico se anuncia el regreso de “Objetivo fama” con personas mayores de 18 años, en España se afilan para “Operación triunfo”. Ya veremos qué sucede, pues en los últimos años no ha pasado nada con los ganadores y el que más ha brillado es David Bisbal, segundo lugar en el 2000. Hello. gracias. No siempre el que gana sale mejor y guisa más.