“Me siento superfeliz. No me cabe el corazón en el pecho. Los boricuas deben estar contentos, es otro logro de un puertorriqueño en un ‘reality’, demostrando una vez más la cría que tenemos”, expresó Jeffrey Javier luego de conquistar el primer lugar en “Conquitadores”, el segundo “reality show” en el que participa.

Jeffrey, exintegrante de “Guerreros”, desaparecido programa que produjo Wapa TV, es el ganador absoluto de “Conquistadores”, reality creado por Julián Gil y su esposa Valeria que fue transmitido por el canal 5 de México y con un primer premio de $200,000.

Participantes de más de cinco países compiteron para buscar el tesoro, pero el boricua, con el entrenamiento que llevaba desde “Guerreros” fue la diferencia.

“La disciplina lo es todo. La tenía desde el otro ‘reality’. Tener en tu mente todas las situaciones positivas y no quejarte es importante, batallas por lo que quieres. La debilidad solo causa que te molestes contigo mismo y no puedes entrar a pelear y crear situaciones con otros. Imagínate los primeros cuatro días, te dejan sin comer, solo agua, para ver cuánto aguantas... las tripas te suenan. Pero sigues y piensas en que si aguantas pasarás a otra etapa. Mi sueño era ganar para lograr uno de mis grandes deseos: tener mi casa. Y acabo de comprar una por fin y estoy feliz. Tú vas a la competencia a fajarte, debes estar en buena condición física. El ‘reality’ fue extraño, no esperaba tantos cambios y sorpresas, pero hay que estar listo siempre para lo que venga. ‘Guerreros’ fue mi escuela”, aseguró.

En la competencia de Wapa, Jeffrey se lastimó los dos tobillos, tuvo una lesión en el hombre y se fracturó un dedo, pero en “Conquistadores” le fue mejor.

“Hay cosas que uno aprende en este tipo de show. Me llevaba bien con todo el mundo, era real todo el tiempo, nada de mentiras; hay que actuar desde el corazón para que los otros lo sepan y lo noten. Evitar que te nominen y nunca estuve en peligro. La estrategia también es llevarse bien con el grupo que te toca. Ver que eres una buena persona y que no le pondría un pie al frente a alguien para que cayera”, expresó.

Artistas, atletas, influencers y gente que no tiene nada que ver con el mundo del espectáculo conformaron el grupo de 36 participantes.

Pero este paso al grabar el “reality” fue solo parte de su nuevo proyecto.

“Siempre ha sido mi sueño cantar. Me encanta el ‘afro-house’, me identifico con ese género. Quiero grabar y cantar. Logré conquistar a los ‘Conquistadores’, así que ahora vengo con la misma disciplina y trabajo a la música. En ‘Guerreros’ yo era un brillante sin pulir y poco a poco cayendo y levantándome logré algo que no esperaba. Pero trabajar para ganar, esa es la diferencia. Aquí voy ahora para otro de mis sueños y sé que con el mismo librito que creé para trabajar en los ‘realitys’ lo lograré”, dijo convencido.

Para darle las gracias a su público y la gente que lo apoyó, Jeffrey grabó un video en el cerro Mimes ondeando la bandera puertorriqueña, en el que expresa su orgullo por lo logrado y su amor por Puerto Rico.

Muy agradecido el chico.

