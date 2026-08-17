Puerto Rico recibirá en Miss Universe este noviembre chicas de más países que otras sedes donde se haya celebrado el certamen. No es fácil decidir quién es la mejor, pero dondequiera que me meto escucho que Jennifer ganará... y no hablamos de la Gobernadora.

Cuando Denise Quiñones ganó la corona en 2001 no tenía una presión tan grande como la que tiene Jennifer Barreto ahora. Recuerdo sus entrenamientos en el Canal 11 en Puerta de Tierra y que medio mundo decía que podía ganar. Magaly Febles batallando y trabajando con ella. Pero Denise tenía ángel y superó hasta el catarro que tenía y ganó.

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En el caso de Jennifer, no creo que le dé ni tos. Es una chica divina, muy centrada en ella y los que la conocen solo hablan cosas bellas de ella. Y aclaro: NO LA CONOZCO.

Pero hay ángeles y creo que ella tiene una legión de ellos. Lo de ella y su familia hasta ahora lo ha llevado muy bien y quizás su nena hasta podría ser Miss Universe Mini. Hello, gracias.

La situación de las reinas es difícil. Por ejemplo, cuando vi a Maritza Sayalero en Perth, Australia, sabía que ganaría. Con solo 18 años tenía un porte de reina increíble. Además, estaba tan regia a la hora del certamen que ni ella creía que ganaría.

Por eso los certámenes son lo que son, sin que chicos o chicas están diciendo por ahí quién ganará. La que tenga los ángeles con ella... ¡volará!