Las redes sociales son positivas para llevar mensajes que sean verdaderos, pero otros están llenos de mentiras y lo peor es que mucha gente las cree.

Una de las personas que ha recibido más críticas y mensajes falsos en las pasadas semanas es Jennifer López. Desde su rompimiento con Ben Affleck y el divorcio han sido muchas las fotos que hemos visto demostrando que la Diva del Bronx está destruida.

No es para menos… pero muchas de estas fotos divulgadas son tomadas de películas donde ella participó. El calce de una foto que se ha regado es mentira o podría ser verdad, pero la foto no corresponde a un hecho de 2024, cuando la película lleva años de haberse filmado. O sea, que es una foto falsa sobre el hecho comentado.

Muchas personas dicen que quien único valoró de verdad a J.Lo fue Marc Anthony, con quien tuvo dos hijos y durante ese tiempo fue cuando ella pegó bien fuerte. El álbum que grabó fue cincelado por Marc. Fue el matrimonio que más le duro.

Jennifer ganó muchos millones y su gira en ese entonces fue un éxito. Estando casada con Marc ganó mucho dinero, su marca floreció cuando llegaron los perfumes, relojes, etc. Ahora los ponen en especial y allí se quedan.

Ella sabía lo que daba Ben, sus problemas de alcohol y con el juego. Cuando le ofrecieron anunciar una bebida alcohólica ella lo pensó, pero lo hizo y él se molesto.

Me consta que ella no bebe ni socialmente, pero anuncia bebidas y es como decirle a un niño que no coma dulces aunque viva en una fábrica de ellos. Hello.

Una pena todo lo que ha pasado en su vida últimamente, pues ni tan siquiera en ciudades como Nueva York o Miami la quieren ver. ¿Pasó de moda?

Desde que metió a Ben en sus videos enseñando qué hacían y dejaban de hacer perdió la magia. Eso llevado a la pantalla fue un fiasco. Se acabó esa mentalidad de princesa, de Cinderella de Disney viviendo con Batman -¿o debo decir Barman?-.

J.Lo tendrá que superar este nuevo percance donde apostó y perdió. Ella tiene que coger el toro por los cuernos o tendrá que recurrir a levantar su imagen con artículos pagados y una promoción brutal.

Las jóvenes latinas que la admiraban mucho y veían un modelo de superación en ella ahora tienen otros ídolos que no tiene tanto rollo en su vida como Jennifer. Estas chicas, cuya música se escucha en cada rincón sin importar si es urbana, rock y hasta merengue, tiene ahora más presencia en los medios que ella. Y a la gente no le gusta estar con perdedores y ahora ella lo es.

Así que, como me dijo un conocido cantante urbano, “todos los meses tienes que sacar una canción, pues el medio con las redes corre tan rápido que en dos semanas te cambian por el que se pegó”, aunque la canción no sirva o ni el artista ni cante.

En otras palabras, la era de J.Lo puede haber comenzado a declinar. Y la responsable es ella… y por amor. Empeñarse en estar con una persona que ella sabía no la llevaría a ningún lado fue un error, pero por amor los ojos se nublan, te equivocas y no escuchas a nadie y al final pierdes.

Todo por amor... aunque eso te cueste pasar de moda.