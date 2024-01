¡A la verdad que Julián Gil tiene suerte!

El programa de deportes donde emigró, “República Deportiva”, lo acaban de cancelar y el equipo completo se quedó sin trabajo.

Julián es un fan “freak” del balompié y hacía muy buenos comentarios en el programa. Pero menos mal que aun está en telenovelas, pues de lo contrario ya escucharemos a Margorie de Sousa en el juzgado del D.F. en México pidiendo revisión de la pensión. Luego de 25 años en el aire, la realidad es que la reestructuración de Univisión Deportes el pasado año no funcionó.

Así que entre los despidos que mencionamos se suman los de este programa que era muy ameno cuando lo animaba Fernando Fiore, pero luego como que no fue lo mismo.

Así que mientras Julián esté en la telenovela no escucharemos a Margorie. Hello, gracias.

Solo faltas tú… empleo hay

Mientras por un lado allá despiden, TeleOnce está buscando desde reporteros, camarógrafos, director técnico y dos o tres plazas más que entiendo que son buenas y grandes oportunidades.

Lo que sucede es que con la llegada del programa mañanero hay más trabajo y según mis fuentes, el programa de Francis Rosa y Deddie Romero “PR en vivo” ha tenido muy buena acogida. De hecho, ya celebraron un año. En radio pasillo se dice que en las próximas semanas, el programa será de una hora (actualmente es de media hora). Ya veremos, pues la química entre ellos es muy buena y por fin le consiguieron alguien a Francis que lo siga o que él la sigaen las entrevistas y segmentos del programa. ¡Muy bien, más trabajo!

Y los políticos…

Bueno, los políticos que desean regresar el próximo cuatrienio como que se han olvidado que deben salir de las ondas radiales y de los programas de televisión, pues esa es una promoción gratuita que les está dando el medio donde participan por ser candidatos. Umm... Lo que es igual no es ventaja.

Por ejemplo, el senador Carmelo Ríos está en Noti-Uno y quiere regresar al Senado el próximo año si la gente vota por él. Entonces, ¿qué haces con los otros candidatos de otros partidos que pudieran exigir tiempo igual? ¿O eso también lo quitaron?

Cuando Roberto Vigoreaux fue candidato tuvo que dejar hasta decir los números de la Loto. En su caso se quedó sin trabajo. De hecho, después de perder las elecciones se mudó a la Florida y no viene ni a coger billetes. Roberto se quedó sin trabajo en plena campaña, pero ahora no sabemos si los mismos legisladores cambiaron las reglas para su beneficio. No lo dude... Yes.

No paran con Yuri

Bueno, ya no encuentran qué cosas más inventarse y anunciar sobre Yuri. Primero dijeron que ella era mala madre pues no le había dicho a su hija que es adoptada. Luego ella explicó que sí lo sabía y que tuvo que buscar ayuda psicológica para enfrentar la situación e, inclusive, dijo que se deben adoptar más niños.

Luego surgió la situación de que tenía problemas en las cuerdas vocales... y ahora lo más reciente es que alegadamente ella y Rodrigo, su esposo, se están divorciando.

Menos mal que Yuri da la cara en las buenas y en las malas, y ha desmentido todo.

La situación surgió pues se dice que Rodrigo, quien es chileno, estaba un poco cansado de vivir en México. Según los medios, todo surgió porque Rodrigo supuestamente quería estar algunos meses en su país y otros en México. Otros dicen que él lleva la religión más apasionado que Yuri y eso es un problema. Pero el gran mercado de Yuri está en México.

Él trabaja con ella y ésta tendría que buscar alguien que lo sustituya. Pero ya ella ha dicho que son cuentos de camino, que Rodrigo y ella están bien. ¡Ah! Y que si la gente no los ve mucho en actividades públicas, pues es porque prefieren estar en su casa.

Así que veremos quién dice la verdad, Yuri o los programas de chismes de México.

¡Magaly full!

Si es cierto que Magaly Febles desea participar oficialmente en el Miss Universe 2024, que se celebrará en México. me imagino que no habrá problemas.

Ella está entrenada, sabe qué usar en cuanto a ropa que le favorezca, de maquillaje y peinado ni se diga, y conoce las preguntas de todos los años.

En otras palabras, que si participa creo que lo menos que puede llegar es a primera finalista y cuidado si no se lleva la corona. Hello, gracias.