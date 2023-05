Desde hace varias semanas se escucha en la radio de Puerto Rico el tema Es mejor vivir así, interpretado por Marlon Fernández, a quien muchos recuerdan por ser el ganador de la tercera edición de Objetivo fama.

Pues, sepan que aparte de este tema, acaba de lanzar Esta vida, que originalmente fue creado en ritmo urbano por Farruko. Pero después de escuchar la versión de Marlon, en salsa, el bayamonés decidió unir su voz a la del cubano. En las próximas semanas viene el junte entre Marlon Fernández y Farruko.

“Creo que va a quedar muy bien. Le estamos poniendo muchas ganas. Tienes la primicia. En dos semanas vamos a grabar el tema en ritmo urbano y salsa. Hay que editarlo y masterizarlo, pero Farruko está bien entusiasmado y en menos de un mes haremos el video. Farruko se encantó con el arreglo que se hizo en salsa y me siento honrado por ello”, aseveró Marlon desde su residencia en Miami, a donde regresó la pasada semana luego de presentarse en Colombia.

PUBLICIDAD

El video de la versión salsa es lo que llamarían algunos “silvestre”, el sabor que le ponen los coristas y bailarines lo dice todo. Se gozaron el tema de rabo a cabo, sobre todo por la verdad que presenta.

Marlon reconoce el cambio que ha experimentado Farruko y está muy complacido por el junte, que será positivo para ambos.

“La canción dice la verdad de la vida, si tienes dinero ya sabes que todo el mundo aparece, pero si no... te quedas esperando esas supuestas amistades que tenías. La estrené en uno de los shows y la gente la coreaba rápido, el estribillo es muy pegajoso. En las próximas semanas voy a presentaciones en República Dominicana y en Miami, y sé que la gente rápido se aprende todo, imagínate el junte con salsa y urbano. Cuando me dijeron que uno de mis temas, Es mejor vivir así, estaba sonando fuerte en Puerto Rico me alegré. Tú sabes el amor que le tengo a Puerto Rico, que siempre me ha tratado tan bien y fue allí en Objetivo fama donde la gente comenzó a conocer a Marlon”, indicó.

De hecho, éste se casó con la excompañera de La X FM, la dj D. Dianellis y juntos constituyen una linda familia con sus dos hijas de 13 y 7 años.

“Estamos muy felices. A ella le dijeron que no se mudara a Miami, que no se casara conmigo y mira... puedo decirte que somos muy felices”.

Siempre he dicho que Marlon es el sustituto de Willy Chirino cuando éste se retire en varios años más pues su voz esta impecable.

PUBLICIDAD

“Wao. Para mí sería un orgullo cantar con él; no lo he podido hacer hasta ahora, pero uno nunca sabe. Mira cómo surgió este junte con Farruko y el de Willy llegará”.

Viene el Mago de la Belleza

Con millones de seguidores en sus redes y videos, el influencer del año -premio otorgado en Nueva York- llega a Puerto Rico para dar seminarios de belleza y empresarismo. Gabriel Samra es famoso no tan solo por sus recomendaciones y todo lo que incluye en sus redes, sino también por sus clientas famosas: Karol G, Thalia, Jackie Bracamontes, Lucía Méndez y Gloria Trevi, entre otras.

Sus seguidores disfrutan y aprenden de sus videos. Gabriel creó un imperio de belleza tanto en México como en Miami, y algunos lo comparan con el maquillista de JLo.

Al venezolano, que tuvo que abandonar su patria luego de sufrir un secuestro, lo conocen como el “Mago de la Belleza” y hay filas largas para que te dé una cita y tu quedes superregia.

Por ello, creo que es mejor que veas los tutoriales o las presentaciones que hará este fin de semana en Puerto Rico. Me imagino que medio mundo querrá ser su musa para ver cómo queda nueva y de 15. Bienvenido a Puerto Rico.