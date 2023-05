Una chica joven llena de vida estudiando para la reválida de enfermería fue impactada por dos conductores borrachos. Ella perdió una de sus extremidades, acabaron con la vida tranquila, placentera y la felicidad de ella y su familia. Un caso en un millón.

Hoy después de más de dos años y ocho meses esperamos que Laura Pérez Hernández pueda estar tranquila dentro de sus circunstancias, cuando el juez William Machado Aldarondo envíe a prisión a Daniel Ortiz Torres por cinco años, como recomendó la técnico socio penal Virgenmina Rivera Irizarry.

Este calvario que ha pasado Laura, y no ha concluido, ahora lo tiene Carmen Santos, quien horrorizada ve como algunos dentro del sistema de justicia del País siguen alargando el caso de la muerte de su hijo Justin. Según se creó el movimiento “Laura se levanta”, y luego “Justicia para Laura”, ahora se crea “Justicia para Justin”. Los jueces no pueden dejarse manipular por abogados que su único interés es que su cliente no cumpla cárcel, aunque a una chica joven la pusieron en su propia celda y a un joven lleno de vida lo pusieron en una tumba. Justicia para Justin.

Veremos hoy si el juez Machado Aldarondo, del Tribunal de Mayagüez, tiene los pantalones en su sitio y deja de alargar el caso y dicta su sentencia. Ya veremos.

Animadora descuidada

Wapa TV se ha caracterizado por crear campañas educativas para la comunidad. Una de sus animadoras parece inconsciente de los que hace cuando está guiando. Sí, dije guiando. ¿Sabe qué hace? Toma su celular y saca video de su nene mientras guía. No tiene idea de lo que hace o por hacer videos para sacar dinero o para que la gente la tome en cuenta, graba a su nene cantando. Parece que no sabe o no quiere entender que está jugando con su vida, la de su niño y cualquier otra persona inocente que podría ser víctima de su insensatez, solo por tirar un video. Amiguita, estaciónate y entonces tomas el video. Hello, gracias.

Regresa Fernando

Si hay alguien que se ha mantenido en el spot público, ya sea en telenovelas, películas, cantando, escribiendo o pintando es Fernando Allende. Ahora regresa a Puerto Rico por partida doble con dos presentaciones en menos de dos semanas.

La primera es el 5 de mayo, o sea este próximo viernes, en un gran espectáculo presentado por Carlos López Lay en la plaza pública de Dorado en la que cantará con el mariachi del Consulado de México y el Ballet Citlali y celebrar la Batalla de Puebla. Un espectáculo muy parecido al que presentó en el Auditorio Nacional de México.

Para celebrar el lanzamiento de su nuevo disco Un millón de besos y el video grabado en Colombia producido por Ruddy Pérez, Fernando se presentará en el Chico Bar del Hotel Fairmont San Juan, el 13 de mayo. Este espectáculo es un concepto nuevo, donde se une la percusión y aparte de las canciones de mariachi en ritmo de salsa, el público tendrá la oportunidad de bailar. O sea, mariachi con salsa.

El concepto fue creado en las navidades en Guavate y será la primera vez que se incluye juntos mariachi con orquesta en su espectáculo. Pero hay más. Con 50 años en el mundo del espectáculo, Fernando presenta su segundo libro, Memorias del futuro, que está en venta en Amazon. El libro es el primero en español, integra música y video mediante códigos de barras en todo el libro. O sea, no tan solo podrá leerlo, sino también ver videos de momentos importantes y canciones de todos los tiempos al utilizar los códigos. Es el primer libro de Amazon de ese tipo, según indica el artista.

Así que Fernando Allende se une a la tendencia de libros completos y nuevas vertientes de canciones de todos los tiempos. Habrá que ver cómo el público acepta esta innovación de Allende. Muy bien.