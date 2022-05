Kany García ha tenido que cambiar su calendario de este verano. Aunque volvería a presentarse en Puerto Rico y tenía varias contrataciones en México, la cantante ha tenido que decirle “no way”.

Resulta que la boricua estará de jurado en un reality en Colombia. Así que dicen que le están pagando lo que se dejó de ganar en sus presentaciones en Puerto Rico, en México y le están dando un poco más de “tierrita” por tenerla de jurado. Ya ella estuvo de jurado en un reality de Univision.

Pero ella sabe que Colombia es una plaza fuerte y no dudó en aceptarla. La cuenta de banco sigue engordando. Yes.

PUBLICIDAD

Otra que estará de jurado y que precisamente canceló su show en Puerto Rico es Milly Quezada. Pero en su caso el reality es en República Dominicana y comienza el 4 de julio. Por eso me fue raro, bien raro, que cancelara su presentación en mayo en Puerto Rico. Aquí celebraría su trayectoria y la comunidad dominicana en la Isla le tendría un premio. No sé, fue raro y lo sigue siendo. Pero ya la verán en República Dominicana evaluando a los participantes. Conociéndola no la imagino haciendo críticas fuertes pues ella es bien diplomática.

El regreso de Gaby

Una de las villanas más terribles de la televisión sin lugar a dudas es Gaby Spanic. La venezolana lleva un tú a tú con su compatriota Marjorie de Sousa. ¿Quién es más terrible y más villana?

Ambas han tenido problemas con sus ex. Pero por lo bien que hace su papel de mala y después de impactar en el reality Dancing with the Star en Hungría, Spanic tenía la alternativa de volver a dicho país donde la adoran o entrar en la telenovela Corazón guerrero haciendo un papel difícil.

La telenovela, que marca el debut de Alejandra Espinoza, primera ganadora de Nuestra Belleza Latina 2007, es la historia de hijos separados y lo que ocurre con cada de ellos. Pero Gaby no será la única malita en la telenovela pues también está Natalia Esperón, que lo mismo hace de buena que de mala.

¡Ah! y contará con la participación especial de Eduardo Yáñez. En otras palabras, que le han puesto a Alejandra grandes actores apoyándola totalmente en su debut. La mexicana es la esposa del coreógrafo puertorriqueño Aníbal Marrero y tienen un niño. Ella tuvo una participación pequeña en la telenovela Rubi, estelarizada por Camila Sodi y José Ron.

PUBLICIDAD

Desde el primer momento que llegó a Nuestra Belleza Latina, la mexicana demostró una gran disciplina y con todo lo que se esforzó se llevó el premios. Ahora ve cómo su trabajo y experiencia le ayudan a conseguir sus sueños.

Pero volviendo a Gaby, esta comentó públicamente que por primera vez tiene un papel para ayudar y enseñar a mujeres que les han quitado sus hijos. En otras palabras, que no será tan villana na’.

Predi qué…

La gente que predice los sucesos en televisión deben tener riñones y saber aguantar críticas. La mayoría de los videntes latinos decía que la pelea de Canelo Álvarez y el ruso Dimitri Bivol sería fuerte, pero que ganaría Canelo. Umm, ¡todos se equivocaron!.

Así que me imagino que sus secciones de hoy están devaluadas, entre ella Mhoni Vidente a quien la vemos en Univision y a cada rato anuncia muertes. Esta es la misma que ha hablado por un tubo y siete llaves de Marjorie de Sousa y Julián Gil. Inclusive poniendo en duda la paternidad de Julián. Hello, gracias.

Justas organizadas

Por lo que vi, las justas de la LAI llevaron menos gente a Ponce que otros años, entre el COVID y las amenazas chavaron a los comerciantes. Las competencias de porrismo estuvieron fabulosas y hay mucho talento, sobre todo cuando hacen sus famosas piruetas, que uno ni loco se atreve.

Respecto al comportamiento de los estudiantes, lo vi muy bien y creo que por la amenaza del famoso tiroteo, habría menos gente. Menos mal que la mayor parte de los eventos los transmitió el canal 6, cuyos muchachos aguantaron el terrible calor que había.

¡Ah! y conté más o menos 40 patrullas en los alrededores del estadio Paquito Montaner, desde autos, motoras, hasta las guaguas de transporte de 18 personas. En otras palabras, medio mundo de la Policía estaba en la Ciudad Señorial. Gracias al Negociado de Tránsito no había ni tapón. Juipiti.