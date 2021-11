Mientras en Puerto Rico se pasó un fin de semana de merengue con Manny Manuel y Joseph Fonseca, Karol G hizo de las suyas en el Choliseo.

Pero le han caído como bombero apagando fuego alegando que supuestamente ella dobló varias canciones en su show. Otros comentaron que supuestamente se notaba que no cantó todo el concierto.

No es el primer artista que hace eso, pues hasta Chayanne cuando bailaba doblaba y como es el nene lindo nadie dijo nada. Cuando vino Britney fue lo mismo; o sea, usted cree que hay garganta para 15 o 20 shows en un mes. Jummmm.

Desde Jennifer López para abajo, medio mundo dobla algunas canciones. Cuando usted nota que no hay ruido de respiración y está bailando, ya sabe que quien sea está doblando.

En una ocasión, Fedro, el cantante mexicano que trabajó mucho con Gloria Trevi, dijo que cuando ella estaba ronca eran sus coristas, incluyéndolo a él, quienes cantaban por ella con tal de no cancelar el show y dijo que si tenía que bailar mucho doblaba. Hello, gracias.

Después del reventón que se dio Karol G en Miami, con todo y los moretones que enseñó, bien se ve. Creo que debe dolerle mucho. Lo menos que hay que decir es que fue valiente al no cancelar su show en Puerto Rico. Creo que su fanaticada no se lo perdonaría, aunque entendería el por qué. Así que si dobló, no es ni será la primera ni la última... Además, ¿usted fue a pasarla bien o a ver si doblaba? Ahh y la gente haciéndole coro la ayudaron. En fin, si usted va a escuchar a ver si cantan como si fuera un disco quedó complacido. Pero algunos salieron indignados por el supuesto doblaje. Hello, gracias.

A celebrar con Oscar

En Miami están montando lo que será la gira de Oscar D’León celebrando sus 50 años en la música en el 2022. No dude que lo traigan a Puerto Rico, pues varios de su gente de producción son boricuas. El venezolano radicado en Miami tiene a su haber muchos premios internacionales y su música ha llegado hasta el oriente, donde inclusive ha sido galardonado.

Pero, los artistas que comparten tarima con él le tienen miedo. Así mismo. Sucede que su entonces productor y presidente del sello RMM, Raph Mercado (q.e.p.d.), lo multó pues en un concierto se pasó del tiempo que tenía para cantar y después de él venían otros cantantes. Eso fue cuando la mayoría de los salseros eran de RMM, incluyendo a Celia Cruz, Marc Anthony, Tony Vega, Jose Alberto “El Canario” y Tito Nieves, entre otros.

Pero esa fama de cantar y no parar de Oscar D’León me la comentó también Rafael Ithier, el director El Gran Combo.

Un día hablando con don Rafa me pidió que le dijera quiénes estaban en la tarima donde El Gran Combo tocaría. Cuando le dije que Oscar D’León me pidió que ellos querían tocar primero, pues Oscar arrancaba a cantar y nadie lo podía parar. Don Rafa me hizo el cuento de que lo multó con $12,000 por pasarse del tiempo que le tocaba cantar y afectar a los que se presentan después. Por su petición, el Combo tocó primero y Oscar tocó casi dos horas corridas, pues la gente le seguía pidiendo canciones.

O sea, mientras ahora los nuevos ídolos te dicen que no cantan más de 45 minutos, con Oscar D’León lo importante es complacer a su fanaticada: su espectáculo no se rige por un reloj.

Le llueven los guisos

Desde hace más de tres semanas, José Nogueras está que no tiene mucho tiempo libre. Mientras se prepara para nuevas producciones musicales, los guisos le han atrasado todo el cual contendrá varias colaboraciones..

“Desde principios de noviembre comenzamos con las presentaciones y ya superan las 22 y vienen más. Estoy muy agradecido con el público; mi música sigue gustando y escuchando como cuando las compuse. La vida me ha enseñado a ser agradecido; no paro de dar gracias y cuando ves a la gente de todas las edades cantando mi música es algo maravilloso”, me comentó.

De hecho, uno de los lugares que visita es la Florida, donde hay ocasiones en que en un solo fin de semana tiene varias presentaciones en diversos lugares. Los boricuas y latinos en general llenan sus presentaciones.

Sobre su salud, me aseguró que sigue muy bien con su hígado americano, al que le hizo una canción. Pero, claro, sigue su dieta y evita comidas que le puedan perjudicar. O sea, hace su “home work”.

José es una de las personas que apoya la donación de órganos, pues gracias a ese donate él está con vida hoy.