Si alguien tenía dudas respecto a dónde quiere llegar Karol G solo hay que examinar sus últimos pasos a nivel internacional. Primero graba y se queda con el merengue y República Dominicana celebra que está dando a conocer dicho ritmo en el mundo entero cuando hay quejas que la radio de ese país no toca el ritmo. En sus shows lo baila y pide que el público también lo haga.

Luego, no conforme con conquistar el Caribe, se une a Andrea Bocelli y aunque no tiene la mejor voz del mundo, no hizo caso de criticas en su contra y su música llegó a Italia y toda Europa junto al italiano.

¡Ah! Pero si pensaba que dejaría a Estados Unidos fuera de la ecuación se equivocó. Su participación en los premios de MTV y conseguir que la cantante más famosa del mundo actualmente, Taylor Swift, estuviera con ella es un superacierto.

Aunque pareciera que era una situación improvisada, de eso nada.

Taylor no se hubiese movido si eso no se hubiera cuadrado antes, que supiera que quedaría bien y ella no se viera fuera de lugar... y así fue todo.

Ahora me dice la gente cercana a Karol G que tan pronto estén listos sus nuevos temas la veremos en revistas por todo el mundo, pues eso ya se negoció. En otras palabras, que habrá quien la quiera comparar con Shakira, pero el aparato publicitario de Karol en estos momentos está más adobada que un lechón de Guavate.

Suchi is life. Y pensar que fue Shakira quien le dio su primer “empujón” en el mundo de la música. Cosas de la vida.

Ahora con Sonya

Después de ver su actuación en “La casa de Maripily: Se vale to”, JC Martínez regresa al teatro con otra diva: Sonya Cortés en “La novia de papi”.

“Jamás pensé que esto iba a pasar. Ha sido bien positivo todo lo que ha ocurrido desde la obra. Yo no conocía a Maripily, la conocí en el programa de Raymond”, dijo JC.

“Luego, cuando llegamos para los ensayos nos dijo claramente que ella no era actriz, que venía a aprender. Desde ese día nos hizo parte de todo lo que después vio la gente en la obra. Nos dio la oportunidad para desarrollarnos y darle al publico lo que esperaban. Imagínate, es la primera vez que viajo con una obra y ver a los puertorriqueños apoyándonos en Estados Unidos fue algo emocionante. “Ahora, al igual que con Maripily, voy a trabajar con una figura icónica: Sonya Cortes. Tampoco la conocía, pero ella fue al programa de Raymond, nos conocimos, y después me llamaron para hacer la obra. Este personaje que haré será distinto a lo que ha visto la gente. Es un personaje oscuro que le dice las verdades en la cara a la gente y que siempre está poniendo a la gente y a su familia en tres y dos. Es un personaje distinto al de la obra de Maripily”, añadió el actor.

JC es de lo que muchos llaman la nueva cepa de comediantes boricuas y está conciente de ello.

“Estoy muy agradecido de que la gente ha visto nuestro trabajo, que sigan yendo al teatro y muchas gracias por el apoyo que nos han dado”, concluyó, no sin antes decir que vienen sorpresas en el 2025.

Hello, gracias.