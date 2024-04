Dicen que desde telenovelas como “Cristina Bazán” de Telemundo o “Cuna de lobos” de TeleOnce, y más recientemente “Fatmagul” de Wapa, el País no se paralizaba por un programa de televisión. Y señores, ese programa es “La casa de los famosos”. Oh, Yes.

Este reality nunca había tenido tantos televidentes. Ni con Madison.

Imagínese, tengo un amigo que posee un restaurante en Guaynabo donde tiene ocho televisores en el local. Antes veíamos desde juegos de béisbol, torneos de golf o noticias. Pero desde que arrancó “La casa de los famosos”, más de la mitad tienen que estar sintonizados en Telemundo.

El impacto es tan grande que él mismo reconoce que vende más comida, picadera... y bebidas ni se diga. O sea, que la gente va a compartir con otros lo que sucede en “La casa” y el que gana es el dueño del negocio. Ni el Departamento de Desarrollo Económico ha conseguido mover la economía así como Maripily y sus compañeritos. Pero, This is Puerto Rico. Increíble.

¡Ah! Pero el que debe estar sufriendo por “La casa de los famosos” es Jaydee. El animador tiene que aguantar que una persona trate de “pegar” según las cartas quién se queda y quién saldrá de la casa. El promedio de bateo de la señora que lee las cartas es bajito. Ujum.

Ella enseña las cartas, Jaydee las corta, pero cuando llega la hora de decir quién se queda o quién se va y qué pasara... ¡pistoneo total! Chup, chup, chup. Vuelvo y digo, la cara de Jaydee es una melodía, pero ese es su trabajo. La próxima vez que ella regrese al programa mejor es que ni le pregunten qué dijo la semana anterior, pues su promedio de bateo está bajito.

Hello gracias. Y a Jaydee mis condolencias. Jaja.

Hasta que…

Bueno por fin vienen en concierto Lucero y Mijares. Los exesposos, que se llevan superbién, por fin se presentarán en Puerto Rico. El intento que se hizo de traer a Mijares y Emmanuel no se dio. Buenos días, César Sainz.

Ahora anuncian que el concierto será el 30 de junio. Me alegro, pues he visto los videos de ellos en conciertos recientes en Estados Unidos y México. También los he visto en shows en México, pero por separado cada cual. Aquí estarán juntos.

Escucharemos sus éxitos y temas de telenovelas que tanto ella como él han cantado. Temas que sonaron mucho en Puerto Rico y la gente los recuerda. De por sí son muy recordados.

Como me dijo una expromotora de radio: “Parece que todo lo de las baladas vuelve a Puerto Rico, desde Lourdes Robles hasta Álvaro Torres; todos esos conciertos están llenos y la gente pide más”.

Así que me alegro por Lucero, pues siempre tuvo una especie de espinita por no haberse presentado en la Isla. Me lo dijo en una ocasión que la entrevisté en el lanzamiento de uno de sus discos. Pero ahora sí se le da y Mijares ni se diga, es una de las mejores voces de la balada, pero guisa tanto en su país que no tenía fechas libres para presentarse en la Isla.

Nada, nada, que por lo que veo será una sola función y si no compra los boletos a tiempo se los perderá. ¡Ah! Y si traen a Lucerito Mijares habrá hasta chistes. Esta joven ahora es lo que llamamos la sustituta de Angeliquita Vale y en este país la conocemos muy bien.

Angeliqiuita -la hija de Ángelica María y Raúl Vale, q.e.p.d.- se quedaba con el show desde niña. Ahora lo es Lucerito, que heredó el talento de sus padres y su carisma supera al de su madre y eso es mucho decir.

Recientemente, Lucerito fue a ver el show de mi amiga Yuri. Sin ensayar, la veracruzana le pidió que cantara con ella y se quedó con la boca abierta por el vozarron de la chica, quien ya ha estelarizado obras de teatro. Muy musical igual que Angeliquita.

Desde ahora digo que es una estrella en ciernes. Ya lo verán.

Nada, nada, que por fin se nos hizo, como le dicen al show. Pero a quienes se les hizo no es a ellos, sino a nosotros, que por fin los veremos en vivo y a todo color en Puerto Rico. Hello, gracias.