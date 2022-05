Si usted pensaba que Osvaldo Ríos no iba a aprovechar sus primeros días en “La casa de los famosos” (Telemundo) para hablar sobre Shakira… se equivocó. Él llevaba mucho tiempo fuera de la televisión y tenía que dar un buen golpe publicitario, con datos importantes, para que la gente lo asociara con ella, de quien dijo que él se portó como un caballero. Ujum.

¡Ah!, pero lo que no dijo Osvaldo fue que quien no lo quería era el padre de Shakira por la fama de mujeriego y los años que le llevaba a la cantante. Así que por lo menos pasará esta primera parte de “La casa” como el ex de Shakira y muy pronto podría decir sus líos con Yolandita y sus terribles declaraciones o los amores con Carmen Dominicci. Juipiti. Todo sea por el premio.

Tuba vs Tuba.

Wapa TV tiene en su horario estelar “La hija del embajador”. Esta telenovela, en su primera parte, está estelarizada por Engine Akyürek, de los preferidos de Puerto Rico por “Fatmagül y “Amor de contrabando Kara Par Ask”. Los ratings dicen que “La hija del embajador” es el melodrama más visto en Puerto Rico actualmente, pero viene un cambio drástico. La protagonista Neslihan Atagül se enfermó, pero dicen que el marido no quería que trabajara lejos de él y usó su salud de excusa.

Entonces, ante el éxito que había tenido la pareja de Engine y Tuba Büyüküstun en “Amor de contraband” (ahora en Netflix), los productores decidieron unirlos y seguir con la telenovela. Tuba personifica a “Nare”, una mujer con otra historia. Ella estaba reacia a entrar a mitad de telenovela, pero los miles que pidió se los dieron y la hizo. Lamentablemente la gente no aceptó el personaje y la cortaron, pero se llevó sus buenos chavitos.

En Puerto Rico será Tuba contra Tuba, pues Telemundo comienza “Cesur Ve Guzel”, una historia de amor y odio estelarizada por la actriz y el actor Kivanc Tatlitug. Aunque comienza bien, la llegada de un personaje malévolo desvirtúa un poco la historia de amor. Telemundo la pondrá a las 10:30 p.m. y si usted vio esa noche la de Wapa podrá enredarse en las historias, pero todo sea por competir con los mejores.

Se van con Disney

Hablando de mejores, Asli Enver, la protagonista de “La novia de Estambul” acaba de filmar un comercial para un banco turco y le pagaron un millón de dólares. Hello. Luego del éxito de su película en Netflix, “In Good Hands”, la cual estuvo en primer lugar en varios países pero no en Turquía, Asli fue contratada por Disney Plus, al igual que los galanes Engine Akyürek y el famoso “Suleiman”, Halit Ergen. Desde el verano Disney transmitirá en 44 países incluyendo Turquía y los Balcanes donde ellos son muy famosos. O sea, los turcos le siguen los pasos de Mickey y Minnie.

Wapa por WKAQ y … Telemundo por Wapa

El periodista Jorge Blanco, cuya familia es la dueña de Wapa Radio, dijo que Wapa TV podría transmitir sus noticiarios por WKAQ 580 cuando reciba la aprobación de venta de la radioemisora.

Según sus declaraciones, hace mucho tiempo Wapa TV quería hacer un acuerdo con Wapa Radio para transmitir parte de sus producciones, pero no se dio. En cambio, sí llegaron a un acuerdo con Telemundo y en pleno tapón al mediodía o en la tarde escuchamos Telenoticias por Wapa Radio.

Esta semana Jorge Hidalgo, presidente de Wapa, estuvo en los estudios de WKAQ en Guaynabo y lo vieron mirando todo. De hecho, el edificio fue arrendado por Univision y ahora es TeleOnce. No sabemos si fue mirando el espacio para llevar producciones allí o si es para ver lo que se economiza de renta. Pero allí estuvo mira que mira.

Sea lo que sea, la realidad es que hay mucha preocupación en el personal por lo que sucederá. No sabemos si escucharemos a Mónika Candelario y Jorge Gelpi Pagán por WKAQ 580, o si se quedan Rubén Sánchez y Veronique Abreu Tañón cuyo rating es envidiable. Ya veremos, pero para darse eso faltan meses y aprobación de la FCC.

Mientras, que arreglen lo que era el teatro de Univision y las otras áreas del edificio que se inauguró con bombos y platillos. Pero el huracán María demostró que al igual que otras facilidades como el Centro de Bellas Artes de Guaynabo casi, casi estaban hechos de cartón. Hello, gracias