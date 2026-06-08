Por más que se quiera tapar el cielo con un dedo, la cosa para el Miss Universo 2026 está difícil. Desde la elección de Fátima Bosch, el certamen no ha sido el mismo. Encima están los líos judiciales de los dueños y más recientemente los países que han descartado participar, pues no están de acuerdo con nuevas reglas. El más reciente fue Francia.

Eso no ayuda a nada. De otro lado, varias encuestas hechas en diversos países plantean que no deben aceptar trans, pues no se compite en igualdad de condiciones.

Este certamen se originó para mostrar trajes de baño y desde allá para acá ha llovido bastante. Pero no creo que permitir a los trans abone nada a esta celebración de los 75 años.

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Imagínese que una chica compitiera en Mr. Mundo. Tampoco sería real ni en igualdad de condiciones. Pero si la situación es para llamar la atención, ciertamente lo han conseguido. Mientras, veremos de aquí a noviembre qué otros países se bajan del bote.

Ojalá y no sea así. He dicho.

Con tiempo para ella Cyd Marie

Me encontré con Cyd Marie Flemming junto a Yolanda Vélez Arcelay y Millie Gil. Aunque algunas personas han criticado el que Cyd se haya ido de “Jugando pelota dura”, ella hizo su trabajo en el momento más difícil del programa y creo que con todo el grupeche que han puesto en el mismo, como que era otra más del montón y esa no es ella.

Así que ahora tendrá más tiempo para ella, para los viajes. A ella le encanta viajar junto a su esposo, Atilano Cordero Badillo, y por supuesto así se quita el ajoro de vestirse, maquillarse y correr diariamente al canal.

Hello, gracias.

Vuelve bien explícito el Oso Mañoso

Después de un lapso de tiempo un poco largo, vuelve el intérprete urbano Bimbo, el Oso Mañoso. Llega de la mano de una nueva producción, “Very Good, Very Fine”, un reguetón de la llamada vieja escuela en el que no falta la crítica, los mensajes sexuales explícitos y palabras soeces.

Bimbo siempre se distinguió por vestir de blanco y sigue esa línea. Su regreso a la vieja escuela del reguetón es para bailar y su crítica es a todos por igual. Pero aparte de “Very Good, Very Fine” incluye también una salsa urbana titulada “Gordo”, en la que el coro superpegajoso de “Me vuelvo loco” pone a mover el esqueleto. Muy movido y salsa de la original.

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El video, grabado en el barrio Polvorín de Cayey, alude en parte a una persona que salió de la cárcel y lo que le espera afuera: “Así es la vida: unos abajo, otros arriba”.

El tema “Very Good, Very Fine” es prácticamente doble sentido y malas palabras desde que arranca. Aparentemente, Bimbo quiere volver a lo que era antes el reguetón o cuando algunos utilizaban las malas palabras para llamar la atención. Aunque es movido, la realidad es que alude a fumar, a relaciones sexuales y tiene mucho vocabulario soez.

Aunque aun trabaja en nuevos temas, la realidad es que “Very Good, Very Fine” está BIEN FUERTE.

Los temas están en todas las plataformas y por lo que vimos se están escuchando bastante. Esperaremos los nuevos temas a ver si siguen en las mismas, con palabras fuertes, o modifica a tenor con los tiempos. Mientras tenga palabras tan fuertes la radio no la tocará.

Es el Oso Mañoso, pero antes no era tan explícito. Ujum.