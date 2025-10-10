Daddy Yankee está en una disyuntiva en la que como quiera que lo pongan puede perder. Lo que intentan es que no pueda trabajar, ni tan siquiera con su nombre o seudónimo, el cual lleva años utilizando, inclusive desde antes de casarse.

El próximo 25 de octubre sale la nueva producción de Daddy... ¿o debo decir Míster Sin Nombre?

Ya hemos escuchado adelantos de las canciones, que están divinas, pero por lo que vemos, su ex Mireddys González sigue empeñada en que éste ni trabaje, que pierda su nombre o la forma artística de llamarse, que repito tenía antes de que ella llegara a su vida. En fin, quizás se tendrá que convertir en ostra y esconderse y desaparecer.

Desde que comenzó el pleito legal entre ellos, Mireddys lleva más de cuatro abogados, incluyendo a la abogada del Chapo Guzmán, uno de los capos más notorios de México y quien actualmente cumple condena en una cárcel en Estados Unidos.

Ha habido abogados para el divorcio y para la famosa división de bienes. El más reciente en aparecer en esta casi telenovela turca es Roberto Suerio, quien aparentemente quiere ganarse uno de sus “soberbio” con este caso.

En las empresas, Mireddys controlaba todo. Eso no quiere decir que administraba -pues hay papeles que no aparecen-, sino que controlaba la empresa, desde compras de casas, apartamentos, cobro de regalías, venta de mercancía, etc. Realmente no ha podido presentar las cuentas claras y esto de querer evitar que él utilice su nombre es otro obstáculo para seguir alargando todo el proceso.

Ella y su hermana tenían el control de las empresas, eso se ha visto en tribunal, desde ingresos, pagos o tarjetas de crédito, cosa que él nunca tuvo. ¡Ah! Si él quería comprar algo, como no tenía tarjeta iba con quien la tuviera y firmaba, pero se pagaba de su trabajo. Ujum, hasta eso.

Que sepamos todavía hay mucho dinero que no se ha visto y sabrá Dios si se verá. Pero es bien ingrato que tras quedarte con los millones que te tocan por tu 50%, ahora no lo dejes trabajar básicamente porque ya no serán socios. Por ello incluyó en la parte del cese y desista todas las formar posibles en que pueda hacer negocios, ya sea con presentaciones, composiciones o mercancía.

En la carta que le envía a Daddy Yankee quiere que éste no utilice en las marcas, mercancía y hasta presentaciones los siguientes nombres: Big Boss, Daddy Yankee, DY, Dura, El Cangri, El Cartel, Los Cangris, Sikiri, Legend Daddy y hasta el Cartel Records.

O sea, ¿cómo va a trabajar? ¿Cómo se va a anunciar? ¿Cómo es posible que le quiten todo, incluyendo su nombre? Eso sí que sería bien fuerte sabiendo que durante años ella ha vivido como reina y nunca cantó. Hello, gracias.

Danilo al Canal 6

La batalla entre los departamentos de Noticias de Wapa y TeleOnce está divina. Luego de que en nuestra columna del lunes dijimos lo del “robo” de talento y que podrían poner un peaje para cruzar en la avenida Martínez Nadal de Guaynabo, ya sabemos lo que hizo el Canal 11.

Pues ahora también se les va Danilo Beauchamp. En su caso no tan solo producirá un programa animado por Dianne Ferrer, quien animó “Guerreros”, sino que dicen los que saben que también dará cara en otro programa para WIPR.

Así que Danilo, recién estrenado como padre, sigue creciendo en las lides televisivas después de llenar su más reciente show en vivo.

Pa’lante.