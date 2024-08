En “La casa de los famosos”, Maripily era como la mamá gallina con sus pollitos. Y al salir airosa se ha convertido en la madre que les da oportunidades a sus retoños. Ahora es la madre de las oportunidades de los pollitos.

Cuando decidió hacer la obra de teatro creó espacio para incluir a los demás participantes, como Romeh, Adames y Clovis. Luego Clovis se fue porque así su novia lo quiso. Esta chica fue la ex de Nicky Jam y por eso la gente sabe más o menos quién es. Clovis se llevó unos Chavitos por las seis funciones. Hello, ¡seis funciones bien pagadas son buenas!

Así que la ex de Nicky Jam ha disfrutado de lo que ganó su novio gracias a Maripily, pero la sigue pelando. Such is life.

Cuando Clovis salió, Maripily lo sustituyó rápido por Paulo, quien se quedó con el canto en Orlando y nadie preguntó por Clovis. Nadie.

Ahora este fin de semana regresa con dos funciones a Puerto Rico. Pero ni corta ni perezosa trae un cuarto invitado. “Tres no dan, llévate más”.

Nada, nada. El cuarto invitado es nada menos que Carlos Gómez, quien fue expulsado del reality por una situación con Romeh. No dudo que el libreto haya sido adaptado para que la gente recuerde el pleplé, entre ellos. Ya veremos si hay puyas o puñaladas. ¡Helloooo!

Maripily ha dicho que cree en el perdón pero con acciones, no de la boca para afuera. Por eso le ha dado oportunidades a todos, aunque con todos tuvo diferencias en la casa. Así que tanto dentro del reality como afuera se sigue comparando como la mamá gallina del grupo.

El único que no veremos en la obra es a Lu... y sin corridos.

Y nos hemos enterado que en estas dos funciones, los invitados pelarán pa’ bajo porque todos tienen unos cuerpos espectaculares. Bueno, aunque Adame, “el alacrán”, tiene lo suyo también y busca un corazón boricua para quedarse aquí pues está encantado con Puerto Rico. Ujum.

Dicen que la primera candidata y posible nuevo amor es Sonya. Después que esté compartiendo un fin de semana con ella veremos si será su galán o sencillamente le deja el canto. Hello, gracias.

Pero Maripily no se detiene y este fin de semana estuvo en Nueva York haciéndose unas fotos para varias revistas, entrevistas televisivas, radiales y hasta recibió un reconocimiento de la organización Puerto Rican Family Institute. En esa misma actividad Maripily obsequió mochilas a varios niños como parte del “back to school”.

Después de las dos funciones de Caguas este próximo fin de semana, la Pily se concentrará en trabajar con la periodista Ana Enid López en el libro sobre su vida, el cual espera tener listo para la venta del “Viernes Negro”. La nena sabe.

Me imagino que en el libro contará de la boda fabulosa en el Castillo de Serrallés en Ponce. Tampoco debe faltar cuando le quemaron la tienda y los dolores que ha tenido con los implantes, entre otras cosas. Si alguien tiene una telenovela turca para contar y recordar es ella. ¡Y la cantidad de artistas y gente de la que hablará! No quiero ni pensarlo. Después de leer el libro podrán decir “¡voto perdido!”. Al contrario. ¡Juipiti!

Mentiras nada más

Un sitio de internet que anuncia que es sobre telenovelas turcas y sus protagonistas está publicando mentiras sobre los artistas, especialmente sobre Beren Saad (“Fatmagul”) y Tuba Büyüküstün y Engine Akyurek de “Amor de contrabando”.

En el caso de Tuba, en menos de tres meses el site la ha puesto a tener gemelos a perderlos y a volver a embarazarse y a tener otro niño en menos de cuatro meses. Todo es mentira.

Además publicaron que Unicef la había quitado como Embajadora de Buena Voluntad con los refugiados que hay en Turquía, cosa que también es falsa.

Los actores han contratado una firma norteamericana que investigue el origen de estas noticias falsas y radique una demanda contra los anunciantes del sitio y, obviamente, sobre el que crea este contenido ficticio. Umm...

Cuidado, que por conseguir dinero fácil no vayan a perder hasta la camisa. Pero al probar que las informaciones son falsas y degradan a los actores podrán sacar su dinerito. Todo es conseguir el origen de las mismas. Wao.