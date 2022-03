La historia de Oxana Fedorova, quien ganó Miss Universe en Puerto Rico en 2002, es rara. Fue la última delegada en llegar a Puerto Rico en aquella ocasión. La organización dijo entonces que había tenido problemas de visa por la situación política entre Rusia y Estados Unidos.

Ella dijo que era teniente de la Policía y que solo quería estudiar y terminar su carrera de Leyes en St. Petersburgo. Decía que no hablaba inglés, pero por su rostro cuando escuchaba las preguntas que le hacíamos a su intérprete, siempre pensé que entendía inglés.

Cuando ganó la corona, no le gustó Nueva York, dijo que se sentía prisionera y la organización decía que pasaba más tiempo en Rusia que como Miss Universe. Entonces renunció al título, concluyó sus estudios en Leyes y participó en campañas políticas, además en programas de televisión, pues canta y toca varios instrumentos.

Ahora que públicamente está respaldando la ofensiva rusa en Ucrania, es normal. Cuando entendió que en Nueva York la querían americanizar se fue. Dijeron que supuestamente tenía un novio que era tan rico, que tenía hasta un submarino. Verdad o no siempre con ella todo fue como un gran cuento. Luego result que su primer marido era modelo, nada de submarinos.

Ahora Oxana apoya el cuento de Vladimir Putin, es lo más lógico, nada nuevo, después que ha hecho política a su favor. Donald Trump la favoreció antes de la final en la cena de los jurados al decir que la rusa era la mejor.

Pero esa rusa que ciertamente era la major… le dejó la corona en la mano a “su majestad” Donald Trump… pero a Putin no le ha fallado. Such is life.

Vuelve a sus raíces

Sin lugar a dudas Nueva York es una ciudad mágica para India y contrario a otros artistas que vienen a Puerto Rico para grabar salsa o hasta en Colombia, ella regresa a sus raíces.

Mis fuentes aseguran que lleva varias semanas grabando y está muy contenta con el nuevo producto musical. De hecho, su fanaticada en Perú se cuenta por miles y se dice que fue estando en dicho país que le llegó la idea de nuevas canciones con el sonido de la Gran Manzana.

En los cambios más recientes de la cantante está el haberse mudado del Viejo San Juan, donde la veíamos pasándola bien. Ya veremos si se acostumbra a un apartamento por allá. India decía que el gobernador era su vecino; quizás no aguantó las protestas. Hello, gracias.

Juan José y nueva salsa

Juan José, el líder de San Juan Habana, ha aprovechado la pandemia para componer y grabar nuevas canciones. Por lo que dicen los que han escuchado la grabación, es el mejor disco que ha hecho la agrupación.

“A sus éxitos anteriores les dio un cambio y las canciones nuevas están muy buenas. Creo que dentro de mes y medio podremos estar escuchando lo nuevo de San Juan Habana”, aseguró mi informante.

Ya escucharemos también lo nuevo de Oscarito, quien dicen que trae un junte importante con un canal de televisión. Como a este le encanta improvisar con nombres y situaciones que ocurren en el diario vivir no dude que haya hecho una canción hablando o mencionando al talento de dicho canal. Pa’lante.

Vaqueros a la vista

Si ya se acostumbró a los vaqueros en “Pasión de Gavilanes” (Telemundo), prepárese. En TeleOnce seguirán con la nueva telenovela de Televisa, “La herencia, un legado de amor¨. Todo es caballos, vestidos de vaqueros, cinco chicos y una chica, Michelle Renaud. De hecho, esta sufrió una caída de un caballo y tuvo que descansar varios días.

En el caso de “Pasión de Gavilanes”, no entiendo como Danna García aceptó volver a trabajar junto a Mario Cimarro, después de todos los pleples que armaron los dos. Pero después de dos COVID-19 que le dieron a Danna bien duro, cualquier producción y cualquier galán, aunque no me lleve con él, es mejor que quedarme en casa. Ujum.

Pues la telenovela “La herencia” fue un super éxito en Chile con el nombre “Los herederos del monte”. Juan Osorio, el ex de Niurka Marcos, la produce en México. El galán, precisamente, es el chileno Matías Novoa, a quien ya le cambiaron el acento. Hello, gracias.

¡Ah!, y participa Julián Gil, el argentino borimex.