Tal y como lo adelanté, el programa “¿Quién caerá?”, de Unimás animado por Adamari López, no tuvo el rating esperado y la cadena hasta ahora no ha anunciado una segunda temporada. Por más que cuidaran a Adamari para que se vea divina eso no lo fue todo y le faltaba espontaneidad, cosa que para programas de juegos es importante.

Aunque tiene una fanaticada entre gente del medio que hablaron bien del programa, a largo plazo el público no apoyó a la mamá de Alaia. Raro, pues supuestamente ella tiene más de ocho millones de seguidores y se encarga de anunciar cuanto baile hace Alaia y ultimadamente no sé por qué volvió el tema de Fonsi, quien está felizmente casado y con niños. Pero el tema la sigue teniendo vigente.

Con Maripily Limite 21

Mientras están por Florida promocionando su nueva producción, Elvin, Ramiro y Javier crearon un jingle para Maripily en un programa de radio. Esta semana hablé con Elvincito y se asombró de lo rápido que pegó y que la gente lo canta. Nada, nada, todo sea por apoyar a la Pily en “La casa de los famosos”.

¡Ah! Y llama la atención el que ahora no puedas votar más de una vez por los que están nominados para abandonar la casa. Ya veremos qué sucede hoy lunes.

Buena selección en Miss Mundo

Me encantó la selección de Krystyna Pyszkova como Miss Mundo. Desde el primer momento, la chica se destacó y se nota que es modelo o le ha duro a la pasarela. De hecho, ella ganó uno de los certámenes que ellos hacen para seleccionar a las favoritas.

Que yo recuerde, Ivonne Orsini fue una de las que ganó uno de esos concursos, pero ella jugaba voleibol en Puerto Rico previo al certamen, así que estaba acostumbrada a competir y a entrenar.

Ojo con Carin

Carin León se la ha puesto caliente a los auspiciadores de sus conciertos. Oscar Armando Díaz, su nombre de pila y a quien están anunciando para presentarse en Puerto Rico, está en el ojo del huracán por decir dos veces en un concierto que tenía ganas de perico. Hello.

Alguna gente salió indignada, pues reforzó lo que dijo indicando que los artistas no eran ejemplo de nada. Ujum. Muchas personas criticaron el hecho de que incentiva el consumo de drogas cuando en su concierto había niños y esto no es un buen ejemplo.

Después que le cayeron como bombero apagando fuego tuvo que disculparse públicamente pues había algunos que querían radicar una querella ante las autoridades, pues hay leyes que impiden que se use la violencia en las canciones y menos fomentar el uso de drogas.

Hasta ahora lo único que hicieron, según la prensa mexicana, fue rociar aerosol rojo en un mural suyo. El aerosol cayó en la nariz. Qué curioso. Hello.

Quien lo hereda...

Lucerito Mijares se ha convertido en una de las entrevistadas más buscadas por los medios de comunicación. La hija de Lucero y Manuel Miajres ya es famosa por las imitaciones que hace de sus padres y en eso se parece a Angeliquita Vale cuando comenzó su carrera.

Lucerito tiene 19 años, pero ya ha triunfado en el teatro musical. En días recientes fue a ver el show de Yuri en el Auditoria Nacional y la cantante le pidió que subiera al escenario. Dicen que sin ensayar ambas arrancaron a interpretar uno de los exitos de Yuri, “Yo te pido amor” y el público se puso de pie y ella estaba bien emocionada. Así que quién no dice que pronto veamos disco o telenovelas con Lucerito Mijares. Quien lo hereda no lo hurta.