La serie de Netflix “Siempre reinas”, estelarizada por las actrices Lucía Méndez, Laura Zapata, Sylvia Pasquel y Lorena Herrera terminó como el rosario de la aurora después de haber concluido de grabar los seis episodios, que usted puede ver en dicha plataforma.

Las actrices arremetieron contra Lucía, pues al igual que hizo cuando grabó en Telemundo Puerto Rico, paralizaba por horas la grabación para que acomodaran las luces a su favor y las tomas eran revisadas por ella después de grabar cada una. Si no le gustaban había que volver a grabar. O sea, que aparentemente es un “reality” medio preparado.

PUBLICIDAD

Cuando Laura Zapata, la hermana de Thalía, se quejó, la Méndez, que de humildad no tiene nada, dijo que allí la que había sido reina de las telenovelas era ella. Alegó que las demás han sido segundas y terceras en las telenovelas. ¡Ah! Hasta sacó la lista de sus protagónicos desde “Viviana”, “Colorina”, “Tú o nadie”, “El extraño retorno de Diana Salazar” y “Señora Tentación”, entre otras.

Pero ardió Troya con el comentario, que viéndolo fríamente es cierto. Las otras tres actrices no han tenido tantos protagónicos, ni tan importantes y mucho menos los premios que la Méndez ha ganado. Así que ahora Lucía, como sabe que según ella la han difamado diciendo cosas que supuestamente sucedieron en el reality, fueron exageradas o mentiras, demandará a sus compañeras y ya han puesto una mordaza, según Laura Zapata.

Así que antes que quiten el “reality”, si es que Lucía consigue eso, vea y juzgue usted quién de verdad se lleva la serie de rabo a cabo. Umm... sucio difícil ganarle a una reina. En otras palabras, que la única reina del reality Siempre reinas es Lucía. Hello, gracias.

Barbara Walters

Barbara Walters, la periodista que consiguió entrevistar a los más grandes líderes políticos y deportistas de la historia en su momento cumbre, falleció. Muchas de las telerreporteras en ese momento, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, imitaban su estilo. El programa “20-20″ bajo su liderato acaparó la teleaudiencia en Estados Unidos y donde se presentaba.

l periodista serio y responsable, no opinaba ni dirigía la entrevista para manipular la misma. Fue una periodista que dejó una huella en la televisión de Estados Unidos y el mundo entero. Que en paz descanse.

PUBLICIDAD

Clarissa y el Gordo

No, no crea que Clarissa Molina cambió de novio y ahora anda con un gordo. Nos referimos al Gordo de Molina, su compañero de programa en una reciente entrevista.

Un poco más y el Gordo le pide que le pague el pasaje, la ropa y hasta las libras que rebajó su esposa para estar lista para la boda de la ganadora de “Nuestra Belleza Latina” y colaboradora de “El Gordo y la Flaca”.

Se vio de mal gusto que no la dejaba hablar, quería que ella dijera lo que muchos sabemos a gritos, pero ella no lo quiere reconocer, por lo menos todavía: que la boda no va.

Mientras Clarissa -con gran paciencia- quería explicarle al Gordo, él se seguía quejando de que no le devolverán el dinero del pasaje ni del hotel hasta que ella tuvo que decirle que ni había separado avión ni hotel. O sea, lo desmintió públicamente.

Así que el Gordo quería dañar el momento de la explicación, pero ésta se defendió como gato boca arriba y lo dejó como mentiroso.

Un grupo de periodistas de República Dominicana alegan que el productor puertorriqueño y ella se dejaron por supuesta infidelidad de él. Umm... habrá que ver si es cierto. Sigue siendo raro todo, aunque una persona cercana a Vicente me dijo que la boda será en abril. Pero ni eso le creo. Habrá que ver.

Vestida en la puerta de la iglesia... No, ella no se merece eso. Juípiti.