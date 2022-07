La decisión en el caso de Ricky Martin deja a mucha gente pensando. Primero los que creen que no hubo nada entre su sobrino y él y, obviamente, los que piensan que sí.

Las acusaciones son muy serias y lacera la imagen del cantante para siempre. Nos quedamos esperando los argumentos de lado y lado y de conocer la verdad. Será un misterio o quizás alguien venda ese misterio y le saque dinero. ¡Uno nunca sabe!

Otros alegan que hubo un acuerdo entre ambas partes y que, por ser familia, las conversaciones se dieron entre familiares muy, muy cercanos. Pero no todos estaban locos porque esto quedara en nada. Tan pronto empezaron a decir que el chico tenía problemas mentales, lo menos que dijeron en algunos programas es que lo llevarían a un hospital para enfermos mentales, Wao. A la verdad es que en este país se ven muchas películas. Claro, los abogados que contrató Ricky conocen muy bien la forma de convencer y lo han demostrado a lo largo de su trayectoria. Ahora lo vemos nuevamente.

Lo que nos preguntamos es qué va a pasar con la exmanejadora del artista, Rebecca Drucker, que lo demandó por $3 millones. Eso no es nada para Ricky, pero no creo que ella pueda quedarse callada. Ella pide el dinero que dejó de ganar, aunque las entrelíneas de haberle resuelto situaciones difíciles, que lo hubiesen hundido, no le ayuda para nada. Así que después de esto lo que podemos decir es que no quieren exponer más a Ricky en su ya maltrecha imagen. Apunte que el próximo caso que se resolverá fuera de la corte es este.

La boda va

Felicidades a Deddie Romero y a Richard quienes se comprometieron en Roma. Ambos llevan mucho tiempo juntos y son unos fajones, además se complementan muy bien. Después que algunos sugirieron que corriera para la alcaldía de Trujillo Alto, esta se montó en un avión y fueron bendecidos en su próxima unión. A esa boda sí voy.

Desde Miami a…

Bueno, y Julián Gil anda de promoción en Puerto Rico igual que Maripily.

Una de las cosas que me llamó la atención es lo bien que Julián habló de Miami, aunque sabemos que le fue de feria en su negocio por no seguir la reglamentación. Alega que Puerto Rico tiene que hacer más para que volvamos a brillar. Claro, comentó que es una pena que muchos negocios, especialmente del Condado, hayan cambiado muchísimo. Hay que recordar que la mayoría de sus negocios fueron en esa área. Y creo que tiene razón.

¡Ah! y otra que anda lista para lo que le viene es Maripily. Como muchos dicen, la sangre llama, y ayer cuando hablamos me comentó que está comprando una propiedad -aunque creo que ya la compró- para estar mucho más tiempo en la Isla del Encanto.

Su hijo Joe Joe cada día está más grande y responsible, y lo hemos visto muy apegado a la velocidad y le encantan los carros de carrera. Así que por estar cerca de su hijo y no tan sola en Miami, como me ha dicho, su vida del jetset de la Florida quizás está llegando a su fin.