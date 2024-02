Esta semana lanzaron por todo lo alto desde el Coliseo José Miguel Agrelot la nueva compañía de manejo de artistas Habibi, empresa bajo la sombrilla de Rimas Entertainment.

La compañía está capitaneada por el puertorriqueño Raymond Acosta, quien a pesar de ser joven lleva muchos años en el medio y comenzó desde abajo como “road manager” de Don Omar y otros artistas. Ahora tiene su propia compañía. Entre los artistas que manejan están Karol G, Sebastián Yatra, Eladio Carrión, Grupo Frontera y Mora, entre otros.

En el evento, que fue muy concurrido, había mucha gente importante de las agencias de publicidad y la industria de la música, incluyendo cocorotes de Apple Music y otras plataformas que viajaron a Puerto Rico especialmente para el evento. O sea que la compañía está ranqueada.

Y según supe no se duermen en las pajas. Muy pronto abrirán oficinas en España, México, Miami y Colombia. O sea, que los boricuas plantan bandera en todos lados.

Al día siguiente de la fiesta, Raymond se montaba en un avión rumbo a México, donde Karol G es una diosa. Tiene presentaciones importantes, incluyendo el Estadio Azteca. De hecho, tuvo que abrir otra función en el Azteca, ya que las dos que salieron a la venta en el 2023 están vendidas totalmente. Lo mismo pasó para la presentación en Monterrey la próxima semana, que también abrió una nueva función.

Karol G ha calado hondo en el público mexicano y su cercanía al grupo RBD, especialmente a su vocalista Anahí Puente, ha sido muy positiva. Mientras Anahí apareció en los conciertos de RBD en Colombia con camisetas diciendo que ama a Karol G, la colombiana sale en los shows que hace en México con el sombrero de vaquero color rosa que es distintivo de la mexicana desde su personaje en la telenovela “Rebelde”. O sea, promoción cruzada. Las chicas no saben nada. Así que no dude que Anahí aparezca en algún concierto de Karol.

La gira 2024 de Karol G comenzó en México y luego se va a Europa, regresa a Colombia y de ahí a Costa Rica. Sin duda, Habibi ha sido clave en la globalización de Karol G y, claro, con estos aciertos los premios le llegan. Muy bien chicos, el mundo es de ustedes.

Dicen que SBS…

La llegada de Raúl Alarcón, hijo y la salida de mi amigo Albert Rodríguez como presidente de SBS será un impacto grande en Puerto Rico y en la misma empresa.

Alarcón, hijo conoce el mercado de la Isla, pero Albert tenía una empatía mayor con nuestra gente. Muchos lo recuerdan por haber sido novio de Maripily y llegar casi casi a las puertas del altar.

Si el talento que salió de SBS consigue contratos con los que podrían ser nuevos dueños en caso de venta o si van a otras radioemisoras, pues habrá que ver. No todos los días se hace un contrato de un millón de dólares, como se dice que están pidiendo. EN SERIO? Son muchos ceros… y las ventas de anuncios en radio no dan para tanto, con todo y las elecciones. A menos que no sea en las redes y alguien con mucho billete. Ya veremos.

En paz descanse Jennifer Wolf

Muy lamentable la muerte de la periodista Jennifer Wolf, quien fue una de las mujeres anclas más serias y responsables de la televisión puertorriqueña.

Jennifer no era de tener muchos amigos ni de muchas fiestas. Ella era más de escribir, de leer, de estudiar mucho y de hacer buenas investigaciones.

Cuando se enamoró del reportero de Telemundo José Esteves, todos nos asombramos, pues a él le encanta la fiesta, pero ella lo tranquilizó. Luego se separaron y cada cual siguió su rumbo.

Cuando Jennifer se cansó de la televisión se unió a una agencia de publicidad donde también fue muy exitosa. Nuestro más sentido pésame a su hija y a su padre. Que en paz descanse.