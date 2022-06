Lo adelanté y creo que están listos para convertirlo en realidad. Laura Bozzo ya no tendrá trabajo al salir de “La casa de los famosos”. Resulta que Imagen Televisión, con la que tiene un contrato, está buscando una animadora para el programa que se decía podría llamarse “Que pase Laura”. Si es así, habrá que cambiarle el nombre.

Telemundo ha visto que Laura, con todo y sus líos, tiene mucho arraigo entre el público y, obviamente, quieren sacarle partido al rating que les da en el reality.

De hecho, creo que una final con Niurka Marcos y ella sería casi casi como escoger a Miss Universe.

Regresando al programa de Imagen Televisión, la venezolana Gaby Crassus, quien trabajaba con Azteca TV, sería la sustituta de Laura. Se dice que como está encerrada en la casa, Laura no tiene ni idea de lo que está pasando fuera y que su contrato se haría sal y agua por no cumplir con los acuerdos de comenzar el mismo. Umm

Así que, creo que a ella le han dicho: “Que pase la próxima”.

Miss Universe en Puerto Rico

Fuentes de entero crédito están comentando que personas vinculadas al certamen de Miss Universe Internacional quieren celebrar el concurso nuevamente en Puerto Rico. Se dice que casi casi tenían un acuerdo con República Dominicana para celebrar el mismo en uno de los lugares turísticos más importantes de allá, pero en los últimos días como que las negociaciones se han paralizado, cruzaron el Pasaje de la Mona y llegaron a Puerto Rico. Hello, gracias.

Hay que ver, pues el certamen es caro y a menos que no aparezca un millonario al rescate, dudo que Puerto Rico pueda dar ahora los $10 o $12 millones que piden; súmele seguridad, comidas, transportación, hotel, etc.

Por cierto, Lupita Jones, la ex Miss Universe mexicana, tiene la franquicia del certamen de su tierra. Esta hizo un concurso para seleccionar a una chica en San Antonio, Texas. Dicen que la seleccionada por el jurado no fue la que ganó. Aseguran que, supuestamente, Lupita seleccionó a una chica, olvidando las votaciones del jurado. Mitzy, un diseñador muy famoso que fue jurado, subió a la tarima y dijo que la chica que anunciaron como ganadora no era y se formó tremendo pleplé. Lupita desapareció y aquí paz y en el cielo gloria. Ahora se habla hasta de demandas. Ya veremos.

Hasta que la plata…

La telenovela “Hasta que la plata nos separe”, estelarizada por Carmen Villalobos, en su tercera versión, tenía buen rating en Miami, en Nueva York, pero en California no. Por eso Telemundo la sacó del horario estelar. En Puerto Rico, su horario de la mañana le ha ido bien, pero el protagonista Sebastián Martínez lo menos que tiene es de cómico y se ve fingido. Menos mal que el resto del elenco “lo carga”.

¡Ah!, pero el pleple es que la protagonista está separada de su esposo, el actor y cantante Sebastián Caicedo, con quien lleva dos años de casada y 13 de novios.

Sebastián no está actuando y se ha dedicado a sembrar frutas en su finca y venderlas. Pero recientemente escribió que estaba cambiando su filosofía de vida desde que había conocido a Papa Jaime Jaramillo. Es un líder espiritual muy famoso que tiene la Fundación los Niños de los Andes.

Conocí a Papa Jaime cuando vino a Puerto Rico hace unos años, y ciertamente sus enseñanzas son muy buenas: actitudes positivas, eliminar situaciones tóxicas, trabajar en la tierra, ayudar a los demás y hacer solo lo que te haga feliz. No se puede olvidar la repartición de la riqueza con los más necesitados, como los niños de la calle o “gamines”, como les llaman algunos. Su fundación ha rescatado a cientos de niños.

Sebastián ha dicho que por primera vez se está conociendo y hacia dónde quiere ir. Me imagino que si sigue la filosofía de Papa Jaime el mundo en el que vivió como actor y el que vive su esposa no es lo que él querrá. De hecho, no aparecen fotos recientes de ellos dos juntos. Lo último que vi fue un video de él hablando de la finca y Carmen sembrando las frutas que luego venderán. Ya veremos si hay otra colombiana soltera pronto. Umm, y ellos se veían más felices que Shakira y Pique.