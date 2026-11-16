Conozco a Magali Febles hace más de 20 años. Llegó a este país con ganas de luchar y ganar un sitial como lo hizo, no tan solo por cambios en la imagen de muchas chicas sino también por su visión. Creía en chicas que usted ni lo pensaría.

Pero sobre todo, creyó en el potencial de ella misma desde el primer momento.

Dayanara Torres llegó a su antigua peluquería en la Avenida Roosevelt en Hato Rey con el cabello rubio, quemado, y muchos dudamos del cambio. Llegó con sus manejadores.

Yo estaba allí cuando Magali dijo: “Mírenla bien, será la próxima Miss Universo”.

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Yo lo dudé y le dije: “Mija, eso ella se lo dice a todas para que trabajen duro y mejorar la autoestima. Pero así fue. La entrenaron y la vida de Dayanara cambió en 1993.

Magali siempre ha tenido un buen ojo para propulsar los certámenes de belleza. Hemos tenido encontronazos, pues a veces ella ve las cosas de una forma y yo de otra, pero eso no impidió que la saludara efusivamente el pasado viernes en el Caribe Hilton por el trabajo que está haciendo en República Dominicana.

26 Fotos La soberana puertorriqueña proyectó seguridad y dominio escénico frente al mar en el Hotel Caribe Hilton, donde participó junto a otras 69 candidatas de Miss Universe.

Eso tampoco impide el que diga la verdad, de que algunos llamados “influencers” ni estaban en la actividad y escribieron o dijeron mentiras en sus redes.

Por ejemplo, el que Garance Authié, Miss Francia, no desfiló. Eso fue mentira, pues inclusive yo hablé con ella; o el que Clara Vegas, Miss Venezuela, estaba enferma y no quería ir. Esa es otra mentira.

Es que aquello estaba lleno de borrachos. Yo solo vi uno en la primera fila y bastante grosero; la seguridad intervino con él.

Otra mentira más es que la mamá de nuestra Jennifer Barreto llevó un grupeche para gritar a su favor y no aplaudir a otras chicas. Otra mentira. Curiosamente, la madre de Miss Puerto Rico estaba sentada en la fila detrás de mí con un traje negro y eso no fue así. Otra mentira más.

En fin, no sé quién quiere tratar de dañar la imagen de lo que se hace en Puerto Rico.

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Si fuéramos a demandar por libelo a estos influencers, estarían las cortes de Puerto Rico llenas de ellos. Creo que es hora de parar las mentiras sobre todo si no eres de aquí, no has vendido nunca y solo opinas por videos con medias verdades o mentiras.

Otra cosa: algunos están siendo auspiciados por empresas de Puerto Rico que tampoco le conviene el que mientan. Tanto que se legisla aquí y ningún legislador ha sacado la cara para decir la verdad y parar a los mentirosos. Miedo, eso es todo.

La verdad es que hay mucha gente trabajando casi sin dormir para que todo quede bien, pero hay muchos envidiosos.

Sí hubo problemas con la pasarela, pero nadie se rompió un tobillo como dijeron.

¡Ah! y los que han dicho que hay que seguir el librito de Tailandia. ¿En serio? Curiosamente, los que critican son hombres.

Uno de los influencer es tan descarado que dice: “Yo no estoy en Puerto Rico, pero…” y despotrica contra el país, las chicas y todo lo que estas hacen. Nene, ven acá a ver si el gas pela y te atreves a opinar dando cara.

Así, niños, aprendices de algo: Lo primero es la credibilidad y decir la verdad. No todo lo que brilla es oro y menos si el oro ni está cerca de ti. Hello, gracias.

81 Fotos Las delegadas llegaron a Ponce y compartieron con más de 200 participantes en una jornada en la que el glamour y la solidaridad se unieron.

Muchas personas me han comentado que Bea Millan Windorski, Miss Filpiinas, se parece a Zoribel Fonalledas, Miss Universe Puerto Rico 2000. De hecho, ella es muy agradable y sabe que el público la ha apoyado. Su vestimenta hasta ahora es impecable y varios periodistas y manejadores de franquicias la tienen en su Top 5.

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Este año, contrario a otras ediciones, hay muchas chicas bonitas y preparadas. Sabían que era el 75 Aniversario y cada país envió a sus mejores candidatas. Eso de por si es respeto al certamen y a lo que se espera del mismo. Ya veremos.

Mientras Rumzia Sule, Miss Ghana; Georgia Waddington, Miss Nueva Zelanda; Kaziah Liz Mejo, Miss India y Bajabulise Thela, Miss South Africa siguen en la batalla y tienen buenas posibilidades hasta ahora.

Por acá algunos no conocen el mapa del mundo y solo ven a las latinas. Que sí, están bien, super, pero como dice el refrán: “Más adelante vive gente”. Sopla.