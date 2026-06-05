Bueno, y nuevamente hay cambios en TeleOnce. En esta ocasión la guillotina cayó en un programa reciente animado por Jailene Cintrón y el padre Orlando Lugo. Me parece que el programa era muy “choosoy” para este pueblo. Queremos ser cultos, pero cuando llega el momento de aprender a ver y conocer historias interesantes no vemos lo mismo.

Creía que cuando Jailene saliera de la ganga de Gilda Santini tendría éxito sin obstáculos y haciendo lo que ella quería, salir del mediodía y poder llevar un mensaje al pueblo. Pero… otra vez fría.

Con respecto al padre Orlando, sé que está esperando el nombramiento de la Santa Sede, pero todavía no ha llegado. De hecho, Padre, cuidado que a veces le ponen unos temas candentes para que resbale. Hello, gracias.

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Mientras, seguiremos viendo y escuchando a Jailene en TeleOnce, pues no solo firmó contrato para varios meses, sino para más y se dice que podrían incluirla en otro programa. Ojalá, porque ella es muy buena en lo suyo.

Sus hijas están al otro lado, una es casi, casi doctora. Cuando tuvo oportunidad de mudarse a Miami para trabajar en Telemundo USA o Univision, Jailene prefirió quedarse con su familia en la Isla. Ahora no está para eso y no creo que sea muy amante de los “realitys”. Hello, gracias.

¡Ah! Y se dice que hay otros ajustes de tornillos, pero todavía los están engranando.

Cuidado Angelic, que te escondan zapatos en un buzón o te tiren confeti es cosa de la televisión en blanco y negro. Después se preguntan qué pasó que la gente no ve el programa o lo encuentran aburrido. Es que son los mismos chistes del 2000. Hay que cambiar un poco y cambiar libretistas. No me interesa ver a Junior Abrams escondiéndose detrás de una cortina, eso tampoco da ganas de reír y se ve improvisado.

Ojo Gilda, tú tienes gente buena. Aprieta los tornillos y súbele el $$$ y verás. Yes.

Cambios en Noti-Uno

Con la muerte de Alex Delgado las cosas en Noti-Uno han cambiado. Por ejemplo, Érika Camareno, que animaba muy bien el programa de Alejandro García Padilla y Carmelo Ríos, ya no está.

Desde las 5:00 de la mañana, Érika adelantaba las noticias y en un lugar donde no hay muchas chicas, ella era algo novedoso. Tenía chispa, anécdotas y, sobre todo, sabía lo que decía, no hablaba por hablar. Pero de la noche a la mañana se ha quedado Carmen Jovet como la única que tiene programas de noticias, pues hay otros, pero no es lo mismo.

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De hecho, ¡Carmen, feliz cumpleaños y que cumplas muchos más!

Pues bien, ahora Erika no está y hace falta. Oh, yes. Quien se siente amenazado por ella y la sacó, o lo que haya pasado, solo su peinador lo sabe. ¡Ujum!

De hecho, en KQ está Veronique, que le da un “refresh” a Rubén Sánchez. Muy bien... ya solo están juntos en el aire. Se rompió el amor de tanto usarlo.

Cuidado con los memos

Un productor escribió un memo en el cual ponía como chupete a su jefe. Alguien hizo una maldad y apareció en el “site” del canal. Inclusive, apareció en hojas sueltas en algunos lugares del canal.

En el mismo, el chico no se encomendó a nadie y simple y sencillamente dijo que debían sacar a su jefe. Umm... después que el jefe vio todo me parece que el que se irá será él. Apúntelo. ¡Nene cuidado!