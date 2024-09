De niña soñaba con el cine sin saber que a largo plazo pasaría de espectadora a creadora de historias que marcan situaciones reales en la vida de las personas que disfrutan su arte. Ahora es productora y directora de series y cortometrajes.

Liliana Molina, la cineasta puertorriqueña radicada en Los Ángeles hace más de 30 años, nos presenta hoy su nueva producción titulada “Arranca”, como parte del Puerto Rico Film Festival, que se celebra en Mayagüez.

Cuenta con un elenco de primera: la excelente actriz Johanna Rosaly, Cristina Soler y Magaly Carrasquillo en una historia verídica, excepto el final.

Liliana Molina junto a varias actrices, entre ellas Magaly Carrasquillo, Johanna Rosaly y Cristina Soler ( Suministrada )

Liliana ha querido compartir un pedazo de la historia de su familia con su público.

“De niña, mi papá me llevaba al cine Matienzo, al Music Hall... y toda la vida, esas historias que vi, por ejemplo ‘Tess’ con Natalia Kinsky o ‘A Star Is Born’ con Barbra Steisand, marcaron mi vida. Esa es mi película favorita. En Los Ángeles estudié y me convertí en la primera boricua continuista, trabajando en grandes producciones y con los mejores. Con mi socio Carlos Aníbal Vázquez trabajamos fuerte en “Arranca”. Con la ayuda de muchos amigos grabamos en Palmas del Mar, con mucho empeño y amor. A todo lo que le poníamos el ojo se nos daba”, expuso la cineasta.

“Nosotros no pedimos dinero al gobierno. Hice un préstamo y te digo que los buenos amigos nos ayudaron. Tuve el mejor ‘crew’, gente comprometida en hacer una gran producción y por lo que hemos visto con la reacción del público en los festivales y lugares donde hemos presentado ‘Arranca’ bien valió la pena los sacrificios”, confirma Liliana muy alegre con la decisión de trabajar sin fondos gubernamentales.

“Arranca” ha ganado premios en festivales de cine como el de Mejor Cortometraje Dramático en el Festival de Cine de Los Ángeles de 2024, el premio al Mejor Cineasta Latino/Hispano en la Competencia de Mejores Cortometrajes, y tres premios a la Excelencia por Mejor Cortometraje, Cineasta Femenina y Mejor Actriz Protagónica (Johanna Rosaly) en los Premios de Cine IndieFEST.

Pero ahí no paran los triunfos de esta producción boricua. La película está nominada a Mejor Cortometraje y Mejor Piloto en el Festival de Cine de Marina del Rey y Liliana está nominada a Mejor Cineasta Debutante y su actriz principal, Johanna Rosaly, también recibió una nominación a Mejor Actriz de los Premios de Cine Femenino Independiente de Los Ángeles. Esperemos que salga por la puerta ancha, pero señores, el estar nominada nada mas ya es un triunfo.

En otras palabras, que la calidad y esfuerzo por llevar la historia de “Arranca” a la pantalla grande bien ha valido la pena.

Sin embargo, para Liliana la vida sigue entre presentaciones de la producción fílmica, recoger premios y seguir creando.

Para el 2025, su vida casi, casi está llena con nuevas producciones, como “Valley of Fire”, con Lilliana Guzmán, y otros planes para series de televisión que están tan de moda y que a largo plazo llegan a más hogares y amantes del cine.

El público podrá ver “Arranca” hoy en el Mayagüez Town Center a las 2:00 y 9:00 p.m., una historia donde muchos hijos y familiares de personas de la tercera edad se verán reflejados y donde el deseo de ayudar y el amor en momentos difíciles puede mucho más que los problemas y las preocupaciones.

Señores, a respaldar el cine nuestro. ¡Éxito con “Arranca” Liliana!