Desde que las telenovelas mexicanas y las colombianas no son las preferidas y no han arrasado, los turcos se convirtieron en dueños y señores de los culebrones.

Contrario a las críticas de las telenovelas latinas donde agreden a las mujeres, en las turcas la gente lo aplaude. A ellos le aceptan el machismo rampante y hasta lo celebran. Y después hablamos de violencia. Hello, gracias.

Pues tanto Telemundo y Univision se han dado cuenta del cambio del público. Encontraron que la televisión real es la mejor alternativa y así evitar que los televidentes se vayan para otros canales.

Por ello, tanto “La casa de los famosos” como “Top Chef VIP” están llenos de artistas, algunos de los cuales, como Carmen Villalobos, han sido casi, casi, devaluados. En su caso, con tres telenovelas corridas, que pasaron sin pena ni gloria.

Raro, raro, que en Netflix fuera un éxito “Café con aroma de mujer” y en la televisión no pagada el público no la apoyara. Con Carmen se cometieron dos errores crasos: la pusieron de villana junto a William Levy y después en “Hasta que la plata nos separe” intentaron que fuera comediante. Ella es muy buena actriz pero los papeles que le buscaron no eran para ella.

Como decía Lucía Méndez cuando era la reina de las telenovelas de Televisa: “Si tú eres protagonista, ¿cómo permites que un productor te cambie el personaje?”. En ese sentido la gente que maneja la carrera de a Villalobos no la protegió.

Así que ahora la vemos junto a Zuleyka Rivera en su tercer reality, pues el de Miss Universo fue el primero de su vida. Ahora ambas lloran y es una chica colombiana buena contra la viborita de Salinas, en el buen sentido de la palabra.

Mientras, veremos como chefs y cocinando a gente que no ha hecho ni un huevo hervido en su vida y, mucho menos, un huevo frito. O sea que si quieres aprender de cocina este no es el programa.

Pero es un reality y nuevamente vemos a cantantes y artistas de otro reality reciclados.

Mientras sigan reciclando talento de Telemundo en los “realitys” no creo que el público se entusiasme, pues las historias y llantenes de estos los conocemos. Tipo periódico de ayer.

¡Ah! y con todo lo que hizo Alaïa y Adamari por Toni Costa, no ganó “La casa de los famosos”. Y mira que hubo empujones, pero a la gente no le gusta el que se pega de otra para ganar y hacer como si entre ellos todavía hay algo. Inclusive Adamari diciendo que todavía lo ama; ¿en serio? Ummm.

Así que a aguantar reciclados se ha dicho.

Danilo estoy contigo

Muy lamentable la muerte del padre de Danilo Beauchamp. Para los que conocemos a Danilo, las anécdotas de este junto a su padre son maravillosas, desde que este quería que estudiara y jugara baloncesto hasta esperar que concluyera la universidad para poder actuar y convertirse en uno de los mejores.

Esas historias de Danilo con su padre fueron compartidas en el Proyecto Voceteo Educativo, donde este narra sus vivencias, exponiendo su corazón a los que le escuchan y ganando la admiración de muchos que piensan que hacer reír es fácil o que inventar historias para ganar fanáticos no requiere esfuerzo. Danilo estoy contigo y sé lo mucho que tu padre significó y significa para ti. Que en paz descanse.