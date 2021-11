Lo escribí y así fue. “La casa de los famosos” la ganó Alicia Machado. Ella es una trabajadora y lucha por lo que quiere.

Los que dijeron que no ganaría, a largo plazo vieron que la ex Miss Universo se llevó el botín completo. Desde vender pastillas para rebajar, hasta hacer de madama en una telenovela -un personaje que era mayor en edad que ella-, levantar a su hija sola, todo esto lo ha hecho. Me alegro que haya ganado. Tremendo ejemplo… lucha por lo que quieres y lo conseguirás.

Por pedir nadie se ha muerto

Bueno, a la verdad que hay artistas que le hacen la vida imposible a personas que intentan contratarlos para actividades, sobre todo en Navidad. Quizás hasta es su séquito, pero a veces le hacen la vida de cuadritos a algunos. Ahora que están guisando fuerte en los encendidos, hay algunos que traen a los alcaldes de ataque.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, hay artistas que son divinos, pero parece que a la hora de pedir lo hacen medios algaretoskis. Algunos piden tener en el camerino cierta clase de chocolates, pequeños y del color que ellos digan, preferencia los amarillos. A la hora de bebidas, piden unos refrescos, que ni venden en Puerto Rico. En este caso, el productor tuvo que conseguirlo súper rápido fuera de Puerto Rico. Me dijo que le dio coraje pues ni tan siquiera se tomaron ni una sola lata.

Una cantante urbana pidió hasta una niñera para su camerino. La consiguieron y, a la hora de la verdad, la persona ni tocó ni atendió a la niña, pues la madre cantante no lo permitió. Entonces, ¿por qué gastaron en una niñera? Puro show.

En el caso de esta misma cantante, cuando grabó un video en Puerto Rico le pidieron a los empleados de la producción que guardaran sus celulares bajo llave y la llave la tenía una persona de seguridad. De momento fue el guardia quien sacó su celular y ardió troya. Nada, nada que hasta pidieron que cambiaran al guardia, cosa que hicieron a las millas.

Una que pide tener un camerino divino es Jennifer López. Todo debe ser blanco, con velas de vainilla, pero no hace peticiones muy descabelladas, ni bebidas raras; si acaso, burbujeante de cierta marca.

Un nuevo cantante urbano pidió cierta clase de licor bien caro, que está de moda entre los jóvenes, solicitó 40 cervezas extranjeras y, para acabar de completer, cierto tipo de vehículo que lo llevara de Río Grande a San Juan y regresar. Lo curioso es que el cantante no tiene ni bailarinas y el show es de 45 minutos. O sea, casi a cerveza por minuto de presentación. Juipiti.

PUBLICIDAD

Pero lo que no acabo de entender es cómo dos cantantes urbanos, que hasta hace poco eran panas y utilizaban un carro público para viajar juntos a San Juan, ahora no puedan compartir ni el camerino. Increíble, cómo cambian las cosas y cómo piden estos niños. Such is life y ahora con dinero….

Mientras sigan pidiendo… por pedir nadie se ha muerto.

¿Trillizos qué?

Bueno, hace varios meses Jowell, del dúo Jowell y Randy, me llamó para decirme que tenía unos trillizos nacidos en Puerto Rico que eran muy buenos, que escribían y cantaban reguetón. Aseguró que eran un palo. Sé que estaba bien entusiasmado para producirle su disco.

De la noche a la mañana, el acuerdo con Jowell no se dio. Los trillizos se reunieron con Elizabeth Sánchez, quien tiene más conexiones que una compañía de teléfonos, para que los manejara. Pero de la noche a la mañana también desaparecieron. No sé qué ha pasado con el disco, pero la realidad es que poniendo fotos en sus redes de tal o cual aeropuerto no consiguen fanaticada.

Me parece que de tanto cuidarlos los han encerrado mucho y su tiempo podría acabar, si no es que acabó ya, pues las modas pasan. Veremos si arrancan, porque por lo menos con Jowell los planes eran en grande y ahora ni se sabe. Hello, gracias.

Chevy regresa … ¿por dónde?

Melwin Cedeño me confirmó que regresa con su personaje de “Chevy”, quien durante muchos años hizo las delicias de niños y grandes.

“Me han llamado para participar en varios programas, pero tengo que cuidar el personaje, si haces otras cosas a veces los niños no entienden”, señaló.

Ellos son el público de Chevy. Mientras, viene con un especial de televisión y no dude que también tenga un programa semanal en un canal que no necesariamente es Wapa, donde el animador trabaja en Pégate al mediodía.

Ah… ¿y lo dejará Wapa? El dice que sí. Ujum