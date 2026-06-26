Anoche se escogió a la chica que representará a Puerto Rico en el certamen de Miss Universe, que se celebrará en Puerto Rico en el mes de noviembre.

Será el aniversario 75 del concurso y desde la primera vez que la Compañía de Turismo logró unir a tres de las cinco ganadoras boricuas para hacer el anuncio de que se presentaría aquí pensé que sería un gran acontecimiento y una forma de promocionar a Puerto Rico en muchos paises de los que nos siguen confundiendo con Costa Rica cuando algunos hablan en inglés.

El peso sobre los hombros de la ganadora será más que para otras, independientemente de si Denise ayuda a los organizadores del certamen en Puerto Rico o si Zuleyka está dispuesta a ayudar en otras cosas: quizás pudiera llevar a las chicas a La Perla y enseñarles dónde se grabó “Despacito”. Eso sería un “superbótate”. Y si encima invita a sus amigos Daddy Yankee y al divino Luis Fonsi ni se diga, ya asegurarían un segmento del certamen.

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No me quiero equivocar, pero me parece que traerán a las ex misses más icónicas que dejaron una marca especial en el certamen y que fueron más allá que solo una reina de belleza. Por ejemplo, la venezolana Irene Sáez Conde, Miss Universe 1981, que fue coronada en Nueva York y luego de concluir su carrera de Ingeniería fue la alcaldesa de Chacao, uno de los lugares más bonitos de Venezuela. O quizás traer a la chilena Cecilia Bolocco, Miss Universe 1987, que fue la esposa del presidente de Argentina y trabajó muchísimo en la televisión de su país.

Si quieren a alguien que ha ayudado a niños con una fundación importante pues deberán traer a la sudafricana Demi Leigth Nel Peters, Miss Universe 2017, que no era la más alta, pero ganó. Junto a su esposo han hecho una gran labor en pro de los niños necesitados.

Ah... pero si lo que quieren es alguien que casi casi se convirtió en la embajadora de Trinidad Tobago en las Naciones Unidas, entonces deben buscar a Wendy Fitswilliam, Miss Universe 1998, quien es abogada y trabajó en Nueva York en las Naciones Unidas. Ella ha estado trabajando en la educación masiva de las mujeres y hombres de su país para alertarlos sobre el VIH. Su labor social es superpositiva.

En el caso de la única dominicana en ganar la corona podemos pensar en Amelia Vega, Miss Universe 2003, quien se ha dedicado a ser la esposa de una de las figuras más importantes de la NBA y creo que es la reina que más niños tiene. Así que nos dará una clase de cómo bregar con cinco niños y seguir bella. ¡Sucio difícil!

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Pero, ¿qué se puede esperar de la nueva reina?

Primero, que se aprenda dónde están los lugares divinos que tiene el País.

Que siempre sonría, no importa qué.

Que conozca detalles de cada país que llegará hasta nuestra playas y que no forme grupitos.

Que sea regia y divina con todas.

Que si ve a una mejor que ella, o más bella, que solo sonría, se la gane y siga adelante. Una sonrisa conquista corazones.

Que si tiene novio o marido lo deje… hasta que culmine el certamen, pues ambas cosas no son compatibles.

Que siempre esté regia. O sea, se tiene que aprender a peinar y maquillar y que no le pase como a la chica que botaron por no seguir las reglas.

Y, sobre todo, que demuestre la calidad y excelentes personas que somos los puertorriqueños.

No es hora de lamentarse, es hora de crecer y su hora llegó. En ella y solo en ella está si pasa sin pena ni gloria o sale regia y espectacular como Denise, pues aunque no lo quiera, siempre la compararán. He dicho.

¡Adelante reina!