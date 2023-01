A la verdad que cuando hay eventos masivos nos encontramos con amigos o excompañeros de clases que hacía tiempo no veíamos. Aparece gente que hace años ni sabías de ella y te dicen: “Qué bueno verte, fíjate quiero una foto con tal o cual artista”.

Tú sabes que no te van a ver a ti, y sabes por qué te saludaron. Hello gracias.

Foto y comunicado “fake”

Pero detrás de la tarima suceden cosas inquietantes como que el padre de un cantante que no atrajo a mucha gente a su show esperó que Algarete llenara el área, para tomar fotos como si fuera su hijo quien estaba cantando. O sea, noticia inventada, imagen falsa y encima de eso envía a los medios la foto diciendo que el chico encendió la tarima… ¿Encendió qué? No way, no way, solo se engaña él y a su hijo. ¡Qué pena me da!

PUBLICIDAD

Sebastiana no llegó

Mimi Pabón parece que quiere ponerle de nombre a su bebé por nacer Sebastiana, pues con tremenda barriga estaba viendo el show de India en la Fiestas de la Calle San Sebastián.

“Tengo la maleta en el carro, por si de aquí me voy para el hospital. Quiero salir de esta barriga ya”, me comentó.

Respecto a cómo su hijo ha tomado el embarazo, me aseguró que muy bien y este le dijo que quería estar en el parto, pero los médicos no lo permiten. Nada, nada, que concluyó de ver a India, pero los dolores de parto no llegaron en la tarima del Quinto Centenario. ¡Gracias a Dios!

Jaime bien acompañado

Otro que estaba con su novia era Jaime Mayol quien se gozó el show de India. Inclusive estuvo compartiendo con esta al concluir el espectáculo.

Johnny de incógnito

Pero si usted llegó a la Plaza del Quinto Centenario a ver Súbete a mi Moto, posiblemente no sepa que al concluir el espectáculo Johnny Lozada se puso un abrigo todo tapado y se quedó al lado de la tarima viendo el show de India, mientras Miguel y Ricky se fueron. Este se quedó hasta el final, cantó y bailó las canciones de la salsera, escondido en un abrigo sin que la gente lo notara junto a la divina esposa Sandy. Increíble el Johnny. ¡Ah!, y me dijo que el próximo show que tienen en Puerto Rico será distinto. Así que sigue la menuditis en todo su esplendor. Juipiti.

PUBLICIDAD

Pedro Capó, cuidado…

El cantante Pedro Capó tiene que mirar bien el personal y equipo humano de trabajo que tiene. Las actitudes no son las mejores al tratar a sonidista y personal de luces. Su forma de trabajar no es la mejor, con actitudes de divos.

Le dijeron al personal que estaba a cargo de velar y servir los alimentos del cantante y de ellos, que se fueran de la carpa y los dejaran solos. Simplemente pensé que ellos eran los que habían alquilado esa carpa de artistas. Mientras Pedro tranquilo, no molestaba, las actitudes de divo de su gente deja mucho que desear. Son más artistas que el artista. Malet, malet. Tito Magnun, el manejador de Pedro, debe velar por eso, pues no son moneditas de oro y dejan mal parado al cantante. ¡Ah!, y no hago el cuento de lo que hicieron en el ensayo pues su actitud fue peor. Posiblemente, como vinieron de Miami, piensan que acá estamos en taparrabos y viviendo en cavernas. ¡Qué mal!

El merengue sigue

Si alguna gente dice que el merengue está muerto no vio a Limi-T 21, a Manny Manuel, a Joseph Fonseca, a Melina y hasta Grupo Manía.

Estos llenaron sus respectivos shows y la gente cantaba sus temas. Daphne, la esposa de Joseph, me comentó que se está planificando un junte de merengueros para este año en el Choliseo. De hecho, cuando Joseph llenó dicho lugar se comentó de un posible junte con Los Sabrosos, pero por cuestiones legales no se pudo hacer. O sea, no todo es reguetón.